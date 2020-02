Com uma herança de 50 anos, o modelo Superstar tem sido a primeira escolha de muitos, desde as ruas aos palcos.

Este ícone adidas Originals representa a marca com orgulho, com a sua variedade eclética de calçado e roupa para toda a família. Desde os modelos originais, às mais recentes atualizações, as Superstar nasceram para levar o streetwear a outro nível.

Simplicidade e estilo lembram os icónicos Superstar da adidas Originals: na versão “all white” com as três riscas originais da adidas em preto verniz, exclusivos JD Sports, perfeitos para quem prefere um look simples, mas com um toque de estilo.

créditos: adidas Superstar/JD Sports

A assinatura da marca em dourado na parte frontal e lateral dá-lhe o toque final para um look descontraído, mas que nunca passa despercebido.

Disponível noutras versões: em branco, com as três riscas originais da adidas também em branco ou com a parte do calcanhar em várias cores, para todos os gostos e looks. Ou na versão preto com as riscas brancas, o modelo icónico Superstar é definitivamente estrela com várias opções.