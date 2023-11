I'm Allergic to Color é o nome do último membro que acaba de se juntar à família Juicy Bomb. O novo lipgloss fabricado pela marca alemã Esssence oferece um aroma frutado a amora e, tendo em conta a tonalidade desta fruta, tem uma textura ligeramente preta.

Esta novidade é uma boa opção para todas as mulheres que gostam de dar um toque de brilho e de cor aos seus lábios no dia a dia mas sem exagerar.

O famoso gloss tem vindo a ganhar bastante popularidade entre as fãs de beleza, tornando-se num verdadeiro fenómeno nas redes sociais. De acordo com a marca, só na rede social TikTok o hashtag #juicybomb já conta mais de 460 milhões de visualizações entre as beauty lovers.

Mas o que é o que torna esta gama tão especial? O segredo está no seu acabamento brilhante, semi-transparente e uma fórmula que não deixa os lábios pegajosos. Para além disso, o seu formato mini faz com que possa levá-lo consigo para onde quiser e aplicá-lo em qualquer lugar.

O Juicy Bomb "I'm Allergic to Color" já está à venda nas lojas Wells.