Gonçalo e Rosa

créditos: Daniela Costa

À primeira vista até parece que combinaram no outfit, mas não foi esse o caso de Gonçalo e Rosa. “Hoje quisemos vir num estilo mais relaxado, mais boho, mais praia”, refere a jovem que tenta sempre adaptar o seu look ao mood e estilo de música do dia do festival. “No dia de Black Eyed Peas foi uma coisa mais arrojada e diferente”, adianta Gonçalo que admite ser mais simples no dia a dia e que neste dia se destacou pelos acessórios, como é o caso dos colares coloridos que deram mais vida ao seu figurino.

Renata

créditos: Daniela Costa

“Gosto de brilho junto com preto.” É assim que Renata define o look statement que elegeu para o festival. Uma vez que no dia a dia é adepta de um estilo mais simples, como ténis e calças de ganga, quis passar uma imagem “mais moderna” e “uma transparência” no terceiro dia do Rock in Rio. Questionada sobre como é voltar aos festivais após a pandemia, a jovem refere que “dá uma emoção ver a galera correndo”, e deixa a promessa: “Se Deus quiser, em 2024 eu volto.”

Susana e Cristina

créditos: Daniela Costa

As duas amigas vieram de propósito do Porto para ver as bandas da sua juventude, mas antes dos concertos passaram por uma das ativações do Rock in Rio para se maquilharam e pentearam a rigor. “Eu só pedi algo que traduzisse o festival, portanto tinha que ser muito ‘uau’”, refere Susana sobre a sua maquilhagem, onde se destacam as purpurinas douradas. Em termos de outfit quiseram privilegiar algo confortável e descontraído. “Mas que tivesse cor”, adianta Cristina sobre a sua túnica branca com flores bordadas que conjugou com uns jeans na sua estreia no Rock in Rio. “Tem muita diversão” e “é muito espetáculo dentro do espetáculo” referem as amigas sobre o ambiente.

Nelson

créditos: Daniela Costa

“É um bocadinho dandy. Não vou trabalhar de lencinho, mas é mais ou menos isto”, refere Nelson sobre o seu estilo que, juntamente com o seu bigode, se destaca no meio da multidão de festivaleiros. A peça chave do seu look básico – composto por uma camisa branca e calças de ganga – é o lenço colorido que foi incorporado à ultima hora. “Amanhã venho e tenho uma camisa de flores com uma bandarra”, refere o festivaleiro que quer ver A-ha e Duran Duran.

Ana e Andreia

créditos: Daniela Costa

As irmãs destacam-se por terem incorporado o merchandising oficial dos Duran Duran no seu look. “Eu sou fã desde os 13 anos”, refere Ana sobre a banda britânica. “Eu não sei, não faço contas”, diz Andreia, entre risos. Juntas, vieram reviver “a nostalgia dos anos 80” e privilegiaram a roupa confortável. “Com t-shirt de Duran Duran ou outra, vinha vestida da mesma maneira” explica Ana que, contrariamente às novas gerações, veio ao Rock in Rio pela música em vez de pelo mood e sem pensar muito na imagem. “Isso tem muito a ver com as redes sociais que nós não tínhamos.”

Luísa

créditos: Daniela Costa

O cor de rosa foi o tom eleito por Luísa para o seu look de Rock in Rio. “Eu fiz uma mistura com rosa, porque gosto muito, e o resto do look mais neutro com preto e branco e esse top por cima para dar um clima mais de festival.” O seu objetivo principal ao montar o seu outfit é marcar pela diferença, procurando inspiração em diversas influencers e blogueres brasileiras, como é o caso de Virgínia Fonseca e Nah Cardoso. “Eu vim ver mais o mood do festival porque nunca tinha vindo no Rock in Rio,” salienta.

Rita e Cláudia

créditos: Daniela Costa

Rita e Cláudia vieram a combinar sem querer: camisa, calções de ganga, óculos de sol e ténis foram as peças escolhidas para o terceiro dia de festival. “Foi um bocadinho acordar de manhã e ver qual era o feeling”, diz Rita sobre o seu outfit que tem de ter sempre um pequeno twist. “É um look descontraído, mas não deixa de ter algum cuidado”, adianta Cláudia. As amigas, que vieram preparadas para o frio que se faz sentir à noite no Parque da Bela Vista, quiseram privilegiar o conforto. “Acho que tem que ser prático, acima de tudo. [Dar para] Sentar no chão se necessário, ir à casa de banho sem grandes dramas.”

Inês e André

créditos: Daniela Costa

Apesar de não ter pensado com muita antecedência naquilo que ia vestir, Inês acha que os festivais de verão são a altura perfeita para ousar no look. “É uma boa oportunidade para poderes usar coisas que gostas e que no dia a dia não é comum usar”, explica a jovem que veio acompanhada do namorado. E em termos de maquilhagem e penteado? “É o que apetece na altura”, diz sobre a sua inspiração para aquela que é a sua estreia no Rock in Rio. “Hoje só viemos ver o festival e sem expectativas”, afirma.

Rita

créditos: Daniela Costa

Rita decidiu sair da sua zona de conforto e pensar num look completamente diferente daquilo que costuma usar no dia a dia. “Não é bem o meu estilo mas arrisquei em algo mais arrojado”, explicando que é fã de “um estilo alternativo, mas sensual”. Para além da roupa, a maquilhagem é um grandes pontos atrativos do seu figurino onde se destaca o cat-eye com purpurinas. Naquela que é a sua segunda edição do Rock in Rio, salienta que veio preparada para a noite. “[Ando] Sempre com um casaquinho.”

Gonçalo e Catarina

créditos: Daniela Costa

Catarina e Gonçalo são namorados e foi Catarina que tomou as rédeas do look da sua cara-metade. “Eu só dei umas ideias e as ideias foram polidas, como um diamante em bruto”, refere o jovem sobre o seu figurino onde se destaca o chapéu. O preto foi a cor eleição deste casal que esperava com ansiedade o concerto dos UB40 e Duran Duran, sendo que a jovem procurou inspiração na digital influencer Mariana Machado. "A minha inspiração pode ter sido um bocadinho ela (Mariana Machado) e depois foi jogar com aquilo que são os meus gostos."