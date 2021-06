Graças ao seu interior especial, os fatos de banho da coleção “Perfect Fit” proporcionam um efeito de redução que realça, estiliza e modela a figura. A marca aposta em novas cores, tendências e padrões, para a sua coleção de fatos de banho modeladora.

Fatos de banho com decote direito ou em V, dois clássicos intemporais; decotes tendência como o halter, o bandeau drapeado, o assimétrico e o cruzado.

Detalhes tendência

Laços, folhos, argolas de tartaruga, aros em V e tecidos com efeito drapeado estão presentes em toda a linha para refletir as tendências da temporada numa única coleção desenhada para conseguir o efeito redutor desejado.

Os fatos de banho que dão suporte

Como novidade, a Women’secret apresenta 3 modelos High support, desenhados tecnicamente para ir de encontro às necessidades mesmo as dos tamanhos maiores, com um tecido especial que dá apoio extra para maior suporte e conforto.

A sustentabilidade não foi deixada de lado

A women’secret continua a expandir as suas opções sustentáveis e neste verão a sua linha de banho “Perfect Fit” foi desenhada com tecidos reciclados de poliamida e poliéster, com o objetivo de crescer cada dia, no cuidado e no respeito pelo meio ambiente.