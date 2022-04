"A vida urbana pode ser muito agressiva para a pele. A poluição, os raios UV e o fumo interrompem o processo de renovação celular, sendo responsáveis por 80% do envelhecimento prematuro da pele", informa a Sisley em comunicado.

"Por isso, em 2005, a SISLEY PARIS criou ALL DAY ALL YEAR, o primeiro ESCUDO anti idade capaz de proteger a pele das agressões externas durante 8 horas", acrescenta.

ALL DAY ALL YEAR

"Um best-seller por todo o mundo que, passados 15 anos, surge agora reformulado. Os laboratórios SISLEY desenvolveram agora novos estudos científicos e reformularam o ALL DAY ALL YEAR, que surge agora com uma nova e poderosa fórmula", acrescenta.

"Com uma embalagem reciclável e numa combinação de ingredientes ativos, ALL DAY ALL YEAR 2022 oferece uma estratégia SMART de defesa para proteger a pele dos agressores externos", conclui a nota.