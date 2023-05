Se é fã de tendências e está sempre atenta aos últimos lançamentos, já deve ter ouvido falar no modelo You Halta Metallic lançado pelas Havaianas no ano passado e dominou as redes sociais.

Devido ao seu sucesso a pensar nos dias de calor que se avizinham, a marca brasileira decidiu apostar no relançamento deste modelo da linha City Sandals.

Este ano a marca apostou em três novas cores metalizadas - rosa, azul e preto - que se vêm juntar a dois tons já existentes, o dourado e o prateado.

Este modelo de calçado destaca-se por aliar conforto e elegância, adpatando-se facilmente a diferentes estilos e ocasiões.

Os You Halta Metallic (PVP: 42€) já estão à venda nas lojas físicas e online.