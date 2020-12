O brilho sempre foi uma característica inerente à época festiva que vivemos atualmente. Para este ano, a sugestão da Melissa recai sobre um dos maiores clássicos da marca – o Campana Papel.

A clássica silhueta da Melissa ganha ainda mais luz e personalidade e surge como uma opção carinhosa para coordenados de mãe e filha. Com um corte simples, mas uma presença muito forte, o Campana Papel é transversal a vários estilos e promete fazer a diferença nos presentes de Natal.

Na noite em que dizemos adeus ao ano velho e recebemos com amor as aventuras do próximo ano, o brilho e a cor do modelo Campana Papel podem também marcar presença.

O desafio é preparar os looks perfeitos para se despedir de 2020 e receber 2021 com alegria.

A coleção Melissa está disponível na loja Melissa do Colombo e em melissaportugal.com.