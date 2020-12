A segunda parte da colaboração da mágica Disney com a Happy Socks acaba de chegar e não podia ser mais especial. Este Natal as meias no sapatinho serão tudo menos aborrecidas, as personagens Disney vão certificar-se disso.

Juntos novamente para celebrar o melhor da época mais brilhante do ano, a Disney e a Happy Socks dão o primeiro passo para que este Natal seja divertido, colorido e sempre mágico. Com meias incríveis para toda a família, impossível vai ser não agradar.

As personagens Disney surgem em pares de meias muito coloridos, para adultos e crianças e estão disponíveis na loja Happy Socks do Chiado e em somethingelse.pt.