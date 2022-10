Oferecer as soluções mais eficazes e personalizadas de cuidados de pele para todos os que visitarem os seus espaços é o principal serviço que pode usufruir ao visitar uma loja da Kiehl's, independentemente da sua localização geográfica.

Muita coisa mudou desde a primeira loja da marca, aberta em 1851, em East Village, Nova Iorque, apesar de continuar a manter a sua génese de combinar a experiência farmacêutica, botânica e medicinal.

Mas o que muda com esta nova campanha? A importância que os 4700 skin pros da marca assumem. O compromisso em “melhorar as nossas comunidades em todo o mundo”, através dos produtos, serviço em loja, mas sobretudo, humanizar a Kiehl's, mostrando os rostos que todos os dias, um pouco por todo o mundo, podemos encontrar nas lojas.

"A nossa nova campanha da marca celebra precisamente isso: mostra a história da nossa experiência com o cuidado da pele através dos verdadeiros rostos da marca, os nossos Skin Pros. A campanha é uma ode ao legado da marca, ao nosso presente e ao nosso futuro", explica Leonardo Chavez, Presidente Global da Kiehl's.

Paula, da loja Kiehl's Cascais, é um dos rostos da campanha a nível mundial, sendo a representante portuguesa.

As novidades da marca foram divulgadas num evento que aconteceu no passado mês de setembro, em Madrid, onde foi possível conhecer com mais detalhe alguns dos produtos referência da Kiehl's. Veja quais, abaixo.

Ultra Facial Cream

Principais propriedades da fórmula: - 24 horas de hidratação. - Seleção de botânicos hidratantes, extratos de fruta e vitaminas antioxidantes Principais ingredientes: Imperiata Cylindrica, Glicoproteína, Esqualano, vitamina E, vitamina C, óleo de abacate, óleo de caroço de alperce, óleo de amêndoas doces. Preço: €30,50 (50ml); €53,50 (125ml)

Lançado em 2006, o Ultra Facial Cream é o best-seller da marca e pode ser já considerado um produto de culto. Inspirado numa aventura, o creme foi criado depois de a marca patrocinar uma expedição aos picos da Gronelândia. É conhecido por proporcionar 24 horas de hidratação e ter uma textura leve e não oleosa, adequada para uso diário.

A fórmula foi testada em vários painéis e os estudos demonstram que hidrata todos os tipos de pele, incluindo as peles sensíveis. Já ganhou mais de 70 prémios internacionais de beleza e, de acordo com a Kiehl’s, vende 10 frascos por minuto em todo o mundo.

Super Multi-Corrective Cream

Sabia que uma pele jovem e uma pele envelhecida se comportam de maneira diferente? Quando se encontra danificada, a pele jovem apenas precisa de seis horas para recuperar e reparar-se. Mas, uma pele envelhecida necessita de mais de 30 horas.

À medida que envelhecemos, as nossas células também envelhecem, tornando-se menos resistentes às agressões internas e externas, refletindo-se numa perda de elasticidade, rugas e numa pele mais áspera.

O envelhecimento da pele é algo inevitável e a maioria das pessoas tenta retardar o efeito do envelhecimento de várias formas. Outra das referências da Kiehl’s é o super multi-corrective cream. A sua formulação foi pensada para atuar sobre múltiplos sinais de envelhecimento através de uma tripla ação.

“Uma vez que a pele envelhecida demora mais tempo a reparar do que uma pele jovem, os cientistas da Kiehl’s optaram por abordar vários sinais de envelhecimento simultaneamente de modo a conseguir resultados mais eficazes”, explica Cammie Cannela, vice-presidente de formação e relações com o cliente.

“Para garantirmos a eficácia e uma rápida correção, necessitamos abordar as peles envelhecidas com ingredientes que, depois de misturados na fórmula, cada um apresente uma eficácia comprovada contra sinais específicos do envelhecimento”, conclui.

Retinol Skin-Renewing Daily Micro-Dose Sérum

O retinol é considerado pelos dermatologistas como o Santo Graal dos ingredientes de cuidado da pele pela sua capacidade única e clinicamente comprovada de melhorar visivelmente as rugas e outros importantes sinais do envelhecimento, acelerando a renovação da superfície da pele e restaurando a sua densidade e firmeza.

Inspirada pela ciência médica da "microdose" que consiste na administração de ingredientes potentes em doses baixas e precisas, a última inovação da Kiehl's sob a forma de sérum contém uma dose de retinol que foi cuidadosamente calibrada, promovendo a renovação celular.

Pode ser usado de dia ou de noite, sendo adequado para todos os tipos de pele. Em termos de utilização, basta aplicar uma pressão no doseador do produto sobre a pele limpa, seguida de um creme hidratante e um protetor FPS de largo espetro durante o dia para obter os melhores resultados.

Este produto também pode ser utilizado noutras áreas onde seja visível o envelhecimento da pele, nomeadamente o contorno dos olhos, o pescoço, o decote e as costas das mãos. É compatível para aplicação sobre ou sob outros séruns e hidratantes da marca.

Neste campo, haverá novidades em breve, com um novo lançamento.

Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate

Pense no Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate e pense num sérum com 12,5% de Vitamina C e Ácido Hialurónico.

Desde o seu lançamento, em 2005, que este produto é um dos favoritos do público e por essa razão, houve melhoramentos na fórmula em 2018.

“A nossa fórmula renovada, que agora inclui Ácido Hialurónico e um maior conteúdo de Vitamina C, proporciona melhores resultados e mais rapidamente”, refere Geoff Genesky, diretor científico da Kiehl’s.

Os investigadores da marca equilibraram a fórmula para que seja rapidamente absorvida sem deixar uma sensação oleosa. Esta versão tem um aroma cítrico.