H&M lança “Co-Exist Story”, uma coleção de moda animal-friendly totalmente aprovada pela PETA, People for the Ethical Treatment of Animals.

“Co-Exist Story” é a terceira coleção da iniciativa Innovations Stories da H&M, que foi lançada no início de 2021 e tem como objetivo propor inovações, materiais e desenhos mais sustentáveis.

A coleção Co-Exist estará disponível dia 4 de novembro em lojas selecionadas e em hm.com.

A coleção combina tecidos inovadores, materiais de origem mais sustentável e um pensamento de moda vanguardista. Volumes exagerados, roupa de festa com inspiração 90’s e peças mais funcionais, tudo criado com materiais inovadores como FLWRDWN, uma alternativa às penas de aves feita com flores selvagens; e VEGEA, um substituto de origem vegetal às peles de animais ou criadas com combustíveis fosseis.

As peças chave para mulher incluem um casaco oversized em pelo sintético feito com poliéster reciclado e um vestido só com um ombro, com umas franjas dramáticas, feito em ECONYL. Para homem, uma anorak oversized com estampado de grafiti feita em nylon reciclado evidencia estética de streetwear.

Nos acessórios, umas galochas robustas em Yulex, borracha natural, roubam a cena para mulher, com uns confortáveis botins puffer para homem feitos em FLWRDWN.

A coleção também inclui maquilhagem vegan – 2 batons e um kit de eyeliners – certificados pela The Vegan Society.