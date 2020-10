Assente na premissa de que sem arriscarmos e mostrarmos ao mundo o melhor de nós, estamos a desperdiçar o nosso potencial, a nova coleção da Buffalo é feita para mulheres independentes que não se deixam influenciar pelos outros.

A coleção de calçado e acessórios reflete o poder feminino, seja no dia a dia agitado ou numa noite glamorosa num dos hot spots da cidade na companhia de amigos.

A coleção de ténis da Buffalo apresenta designs monocromáticos nos modelos mais clássicos, como os CLD Chai, ao mesmo tempo que a desafia a conquistar a selva urbana com os novos TRIPLET, o foco da coleção.

Com os seus ricos apontamentos em tons metálicos, designs assimétricos e femininos e muito brilho e glamour, os TRIPLET dão aquele toque especial a qualquer look.

Desde icónicas silhuetas Chelsea a botas de inverno robustas e com interiores forrados, as novidades da Buffalo oferecem vários estilos.

Já os saltos altos da coleção foram melhorados com acolchoamento e palmilhas confortáveis em Memory Foam, para o dia a dia no escritório ou para aquela saída à noite com as amigas.

A partir desta estação, a Buffalo apresenta ainda uma variedade de modelos vegan aprovados pela PETA para a consumidora consciente. Sejam os já referidos CLD Chai ou TRIPLET ou ainda os novos B.NCE, Binary Cash ou CLD Hike.