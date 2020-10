Na estação que estamos a entrar, ligada a celebrações, a Vans colabora com a Flour Shop, a casa do bolo em explosão arco-íris, autoria da escritora e pasteleira Amirah Kassem, para uma coleção alegre de calçado e vestuário.

Transformando “Off The Wall” em sprinkles e brilhos, a colaboração Vans x Flour Shop define-se como uma conjunto “head-to-toe” de cores brilhantes e motivos inspirados em arco-íris, que prometem fazer sentir a alegria do aniversário todos os dias.

A personalidade divertida de Kassem transparece nesta coleção criada para todas as idades.

Amirah Kassem fundadora da Flour Shop e autora do livro “The Power of Sprinkles” e “The Magical Land of Birthdays”, cresceu a cozinhar e a moldar com a sua mãe no México. Kassem aponta a sua infância passada a brincar com cor e a sujar tudo, como a principal “culpada” pela sua veia de expressão criativa, que a levou a perseguir o seu sonho de abrir uma pastelaria que invoca a celebração da alegria e do lifestyle associado aos aniversários.

A Flour Shop que tem pastelarias situadas em Nova Iorque e Los Angeles, é famosa em todo o mundo pelos seus bolos de explosão de arco-íris, que emitem cor e sprinkles, trazendo um sorriso a todos que testemunham esta explosão.

A coleção Vans x Flour Shop by Amirah Kassem está disponível nas lojas e retalhistas Vans e online em Vans.eu a partir de outubro.