Os empregados da Desigual votaram sim. Um mês depois de a empresa ter proposto aos seus empregados na sede – excluindo as equipas de vendas e operações – a possibilidade de reduzir a sua semana de trabalho para quatro dias (de segunda a quinta-feira) com a opção de trabalhar a partir de casa num desses dias, a iniciativa foi aprovada garantindo mais de 86% dos votos.

A empresa tinha estabelecido um objetivo ambicioso de obter o apoio de pelo menos 66% do pessoal envolvido na medida, e o resultado superou todas as expectativas.

Este é um passo ousado para fazer da empresa o melhor local para trabalhar, e tendo assegurado o apoio dos empregados, a Desigual está a avançar com a implementação de trabalho disruptivo e modelos de balanço de vida profissional e pessoal e está a tornar-se a primeira marca de moda em Espanha a oferecer estas condições.

Esta iniciativa é um claro reflexo da filosofia da marca, que se expressa através da sua afirmação "Life Is Awesome", e vai de mãos dadas com a criatividade e inovação que sempre caracterizou a Desigual como uma empresa que opta por pensar e fazer de uma forma diferente e arrojada.

Como explicou Alberto Ojinaga, CEO da Desigual: "Estamos muito felizes por esta iniciativa ter sido apoiada por uma grande maioria dos nossos empregados. Sabíamos que era uma proposta arriscada e que poderia causar algumas hesitações, mas estamos confiantes de que contribuirá para melhorar o equilíbrio trabalho-vida para todos na Desigual. Estamos entusiasmados com a nova etapa que hoje iniciamos, que encarna a mentalidade inovadora e ousada que sempre nos distinguiu e que é partilhada por toda a equipa".

"A nova semana de trabalho exigirá um processo de adaptação e um esforço unificado, mas a pandemia mostrou-nos que podemos organizar o trabalho e as equipas de uma forma diferente e continuar a ser eficientes, dando prioridade ao que realmente importa".

"Além disso, esta iniciativa torna-nos mais atraentes como organização, o que nos permitirá reter e atrair os melhores talentos. Somos uma empresa diferente, disruptiva, jovem e otimista que se está constantemente a transformar, sem ter medo de propor novas iniciativas, e projetos como o que foi aprovado hoje apenas o confirmam. Adoraríamos que a decisão tomada hoje pelos empregados da Desigual criasse um precedente e inspirasse outras empresas", concluiu Ojinaga.

A votação, que envolveu cerca de 500 empregados sediados na sede da empresa em Barcelona, teve uma taxa de participação de 98% e foi realizada pessoalmente, sob supervisão notarial e utilizando urnas eleitorais. No total, 86% dos empregados votaram a favor da adoção da semana de trabalho de quatro dias. Uma equipa de porta-vozes composta por 10 funcionários escolhidos pelos seus colegas encarregou-se da organização e da contagem dos votos.

O processo de votação teve lugar esta semana na sede da Desigual e os votos foram contados no local para garantir a máxima transparência do processo.

Medida afeta cerca de 500 empregados

Quase 500 empregados a trabalhar na sede da Desigual beneficiarão desta medida, e já começam a trabalhar de segunda a quinta-feira com a opção de trabalhar a partir de casa um dia por semana.

As novas horas trazem algumas alterações aos termos dos contratos dos empregados que irão beneficiar desta medida, estes trabalham agora 34 horas por semana em vez das atuais 39.5 horas.

Este novo formato envolve também uma redução salarial associada ao ajustamento das horas (13%). A empresa propõe partilhar esta redução, assumindo 50% da diferença, o que significa que os empregados verão apenas uma diminuição de 6,5% nos seus salários.

Segundo Coral Alcaraz, Diretor de Pessoas da Desigual, "tem sido muito satisfatório ver como os funcionários se envolveram no processo de informação e votação, e que apreciaram uma medida tão disruptiva e inovadora a favor da flexibilidade e do equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Na Desigual colocamos as pessoas no centro das nossas decisões e acreditamos fortemente na colaboração entre todas as nossas equipas para melhorar o equilíbrio entre a vida profissional e familiar e melhorar a saúde e o bem-estar de todos os nossos empregados". Esta estratégia faz parte da visão e políticas globais de Recursos Humanos da Desigual, que, sob o conceito "Awesome Culture by Awesome People" (uma iteração do nosso lema de longa data La vida es chula – Life Is Awesome) mostra o seu compromisso com a saúde e bem-estar, sustentabilidade, igualdade, equilíbrio entre trabalho e vida pessoal e flexibilidade como as suas bases.

Esta iniciativa faz parte de um plano mais amplo para oferecer modelos inovadores de trabalho e equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, que também envolve a implementação de melhorias para os nossos outros coletivos que não podem fazer parte desta nova semana de trabalho – devido às exigências específicas das suas posições, como é o caso do pessoal das lojas e das equipas de vendas e operações – e também visa reforçar o serviço prestado às lojas e centros logísticos.