Em teste. Experimentámos a nova versão do modelador de cabelo mais famoso do mundo

Sabemos que a primeira versão do modelador Dayson Airwrap saiu em 2018 e revolucionou os cuidados de cabelo. De repente, a Dyson é a marca que as influencers de todo o mundo têm e não querem abdicar. O modelador foi algo tão revolucionário que é um dos aparelhos preferidos dos cabeleireiros das celebridades e não faltam tutoriais no Youtube e demonstrar como se utiliza.

Mas o que faz este modelador ter um estatuto de estrela? A grande diferença deste produto para outros é o facto de se conseguir modelar o cabelo sem recorrer a um calor extremo, de forma a não danificar os fios. O Airwrap funciona aproveitando um fenómeno científico que os engenheiros da marca chamam de "efeito Coanda", no qual, o ar de alta velocidade dentro de objetos redondos cria um poderoso vórtice. O que faz com que seja possível enrolar, ondular, alisar e secar o cabelo de uma forma mais rápida e eficaz.

O ano de 2022 é marcado pelo lançamento do upgrade do modelador. Não tendo termo de comparação com o seu antecessor, de acordo com a Dyson, são várias as mudanças, nomeadamente o melhoramento do fluxo de ar e o lançamento de novos acessórios.

A caixa do modelador com todos os acessórios existentes. créditos: Divulgação

“A maioria dos aparelhos capilares ignora o facto de que existem diferentes tipos de cabelo. O que pode funcionar para um, pode ser prejudicial para outro. Os avanços do modelador multifunções Dyson Airwrap partem do sucesso do seu predecessor, de pesquisa incessante, testes de utilização e avanços na dinâmica dos fluidos computacionais”, explica James Dyson em comunicado.

Nas palavras do mentor da marca, este upgrade veio beneficiar um produto que já era topo de gama: “O resultado: cilindros de moldagem com mudança de direção para um enrolamento mais rápido e fácil, escovas redesenhadas para uma moldagem mais precisa e um secador de alisamento com efeito Coanda duplo totalmente novo. A nossa capacidade de controlar o fluxo de ar proporciona um melhor desempenho Coanda para enrolar e moldar, sem a necessidade de calor extremo”.

O modelador já se encontra disponível no site da Dyson, com o valor de 549€. De acordo com a marca, os novos acessórios são totalmente compatíveis com as máquinas existentes e os proprietários podem atualizar o seu conjunto completo. São portanto boas notícias para quem já tem a primeira versão, podendo atualizar os acessórios.

O modelador tem ainda três velocidades de fluxo de ar e três configurações de controlo de temperatura sendo uma delas o jato frio, que desativa imediatamente o ar quente, de forma a conseguir fixar o penteado, que é também uma das novidades em relação ao seu antecessor.

As novidades

Novo secador de alisamento Coanda: várias opções num só acessório para facilitar o penteado. Transforma rapidamente o cabelo de molhado para húmido no modo de pré-style ou finaliza o seu penteado ocultando fios rebeldes no momento de alisar. O fluxo de ar Coanda atrai e eleva os cabelos mais longos. Esconde as pontas soltas para um acabamento mais suave e brilhante.

créditos: Divulgação

Novas escovas fortes e macias: o fluxo de ar Coanda melhorado atrai e alinha o cabelo com um maior controlo. Impulsiona o ar ao longo dos fios de cabelo, para um resultado mais liso. Estão disponíveis escovas suaves, pequenas e grandes.

Novos cilindros modeladores: muda a direção do fluxo de ar enquanto estica cabelo. Cria caracóis no sentido dos ponteiros do relógio ou contrário com apenas um cilindro, para reduzir o tempo da modelação. O fluxo de ar Coanda atrai e enrola o cabelo ao redor do cilindro, criando caracóis naturais e volumosos usando apenas ar. Disponível em 30 mm ou 40mm para uma variedade de estilos. Os novos cilindros combinam num só os acessórios do modelo anterior fazendo com que seja possível trabalhar o cabelo no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário sem a necessidade de mudar de acessório a meio do penteado.

créditos: Divulgação

Pente com dentes largos: produzido para desembaraçar e alongar os cabelos ondulados e encaracolados, adicionando volume à medida que seca.

Escovas redondas para criar volume: criam volume e forma. Ideal para cabelos mais finos e lisos.

créditos: Divulgação

Mudança de acessórios: pode fazer as trocas com apenas um clique. As pontas são de toque frio o que permite trocar de acessório a qualquer momento.

Íons negativos: ajudam a reduzir a eletricidade do cabelo.

Opção de ar frio: para fixar o penteado.

O primeiro contacto com o produto

O convite era simples: pediam a minha disponibilidade para fazer um workshop da Dyson. Pouco mais sabia em relação ao que ia acontecer e o que seria apresentado. Confesso que estava completamente alheada do universo da marca. Reconhecia alguns produtos, mas não conhecia em grande detalhe.

Ao chegar fui apresentada às técnicas da Dyson que estavam muito entusiasmadas por poderem mostrar in loco esta novidade, depois de dois anos em que os contactos se cingiam ao mail ou a eventos online. Quando falamos de aparelhos, o melhor mesmo é ver e perceber como funciona. Um simples mail com explicação não surte o mesmo efeito.

O desafio proposto era entregar o meu cabelo nas mãos experientes da técnica e deixar que ela me demonstrasse o funcionamento do modelador Airwrap.

Ponto a meu favor: o meu cabelo. Tenho aquilo que se apelida como uma farta cabeleira. Tenho cabelo para dar e vender. Volume nunca foi um problema, muito pelo contrário. É uma bênção e ao mesmo tempo uma maldição: é bom, mas é preciso despender tempo e ter paciência, duas coisas que me faltam. Ou melhor, não tenho paciência, logo não quero perder muito tempo a arranjar o cabelo. Claro que ele fica muito bem arranjado, e coisas rápidas e eficazes têm taxa de sucesso garantido comigo.

Ao longo da demonstração a própria técnica da Dyson elogiou-o várias vezes. A verdade é que em cerca de 10 minutos o meu cabelo ficou com um ar brilhante e decente. Pelo meio, convidaram-me a experimentar as diversas escovas, de forma a ver os resultados. E tinha também a vantagem de secar o cabelo rapidamente. Sem o recuso a acessórios, o modelador tem também a função de secador.

Ali as coisas correram bem. A prova dos nove seria em casa.

O uso no dia a dia

Experimentei durante um mês o modelador Airwrap e posso deixar as seguintes considerações (não sendo especialista em cabelos, apenas no meu).

- É um produto premium: vê-se logo na apresentação do produto. A caixa onde vem o modelador e respetivos acessórios “grita” luxo à distância. É como se de uma joia se tratasse. A nova cor também ajuda a dar este efeito de produto de luxo, com um acabamento em dourado.

- Demorei menos de metade do tempo a secar o cabelo (tenho o cabelo abaixo dos ombros): normalmente demorava, à vontade, uns bons 30 minutos a secar o cabelo. Isto se o quisesse seco a 100%. O mais recorrente era acabar por desistir em algum ponto da secagem. O importante era retirar o excesso de água das pontas e secar a raiz. Nesta experiência, consegui secar o cabelo em menos de 10 minutos, secando apenas 80%, como me recomendaram, para passar ao passo seguinte.

- A escova alisadora tornou-se a minha melhor amiga: foi o acessório que mais usei. Confesso até que dispensava a minha escova e escovava o cabelo diretamente com a mesma durante o tempo em que estava a arranjá-lo. O meu cabelo é ondulado e como tem muito volume, gosto de o ver mais liso. Ao usar a escova, conseguia ir logo alisando o que me poupava tempo no processo. E eu sou fã de soluções que me poupem tempo.

créditos: Divulgação

Uma das dicas que me deram no workshop era secar apenas 80% do cabelo para que depois fosse mais fácil trabalhá-lo: aquele seria o ponto ideal. Esta é também a grande vantagem deste modelador em relação a outros uma vez que pode ser usado em cabelo húmido. Tendo essa dica em mente, a verdade é que funcionou. Em menos de cinco minutos tinha o penteado terminado.

- É muito fácil trocar os acessórios: a caixa traz vários acessórios, nomeadamente dois cilindros modeladores com tamanhos diferentes para mais ou menos volume, duas escovas alisadoras, uma mais firme e outra mais suave, uma escova redonda para dar volume e o secador alisador que combate o efeito frizz do cabelo. É fácil trocar entre os vários acessórios de acordo com o tipo de acabamento desejado.

- Fazer o próprio penteado para ir a um batizado: guardei o uso dos cilindros para fazer o penteado num batizado a que fui no início deste mês. Consegui fazer os caracóis em modo expresso, que duraram ao longo de todo o dia, sem ter de usar outro tipo de produto para fixar. Usei o fluxo de ar frio incorporado no modelador, que ajudou a fixar o caracol, tornando o processo de fazer o penteado muito mais rápido.

Dificuldade

Comparado com produtos que estava habituada a usar, este modelador é muito superior. Os acessórios são fáceis de usar, mas há um em particular que exige algum treino: o cilindro. É verdade que não é necessária grande ciência para conseguir usá-lo. Só precisamos separar uma mecha de cabelo, aproximar do cilindro, que ela vai enrolar-se instantaneamente, como se estivesse a ser sugada.

créditos: Divulgação

Mas nem sempre é fácil acertar. Essa foi a dificuldade que tive no workshop e que continuei a ter em casa. Não é impeditivo, mas é necessário ter alguma prática e experiência no uso deste acessório. Pode levar algum tempo. Vi vários vídeos de demonstração e não deixava de ficar impressionada com a facilidade com que conseguiam fazer uso do mesmo. Portanto, é insistir para conseguir atingir o mesmo nível.

Considerações finais

Comparado com outros produtos o modelador Airwap da Dyson é francamente superior. No entanto, o preço pode ser proibitivo.

Se me perguntarem se vale a pena o investimento, a resposta é: depende. Depende do nosso cabelo, do nosso dia a dia, de quanto queremos despender financeiramente e em termos de tempo.

As críticas falam por si. Os grandes meios de comunicação internacionais como a Vogue, Allure, The Washington Post, etc, não poupam elogios a esta invenção da Dyson. Os cabeleireiros profissionais igualmente. As beauty experts, celebridades e influencers não o dispensam. Mas no final das contas, é uma decisão pessoal. No entanto, não temos dúvidas de que se trata de um bom produto.