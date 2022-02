O Dia dos Namorados é o tempo certo para celebrar quem mais amamos, as pessoas especiais que preenchem de verdade todos os minutos das nossas horas – e a Swatch quer fazer este momento valer a pena.

A nova Coleção da Swatch celebra o amor em todas as suas formas, e é fabricada com materiais de origem biológica, mais amáveis para o nosso planeta.

Os corações podem ser literalmente exibidos no pulso com os três novos designs desta coleção. Os modelos HALF <3 WHITE e HALF <3 RED são o par perfeito. Pensados para casais que têm dois corações que batem como um só, seja por um amor à primeira-vista, sejam almas gémeas, ou até melhores amigos.

E se o amor é um turbilhão de emoções, a janela de data no modelo LOVE O’CLOCK exibe 12 diferentes emojis que representam os altos e baixo de se estar apaixonado.

Em caso de amor, a Swatch apela a que se abra a divertida e amorosa embalagem desta coleção e a usar este relógio para declarar a sua adoração pelos outros (ou por si mesmo).

HALF <3 WHITE e HALF <3 RED New Gent

A Swatch mostra o seu amor por este par de relógios perfeitamente bem sincronizados: o modelo HALF <3 WHITE New Gent apresenta-se num vermelho vivo, enquanto o HALF <3 RED New Gent revela-nos uma palete quase inteiramente branca.

A caixa, ‘vidro’ e fivela destes dois modelos são fabricadas a partir de materiais de origem biológica. E a Swatch acrescenta o seu típico toque irreverente com corações no mostrador que brilham no escuro, além da divertida inscrição ‘In case of love, open the box’ na embalagem.

Estes dois modelos podem ser comprados separadamente ou, para os casais mais apaixonados, como um conjunto, apresentado numa embalagem extra especial e que exibe ambos os relógios lado a lado.

LOVE O’CLOCK

O modelo LOVE O’CLOCK simboliza a montanha-russa emocional do amor, e traz consigo toda uma carga de emoções misturadas.

O LOVE O’CLOCK Gent exibe 12 dessas emoções na roda do calendário, com vários emojis que nos revelam as diferentes emoções do amor, enquanto a ilustração do coração vermelho facilmente se destaca face à bracelete, mostrador, caixa e fivela totalmente brancos.

Todos aqueles que desejam dar um pequeno toque de amor à sua coleção de relógios podem fazê-lo com a nova Coleção Swatch Dia dos Namorados, já disponível nas lojas físicas e loja online da marca (a partir dos 70€).

Está igualmente disponível um Swatch x You com seis diferentes padrões em países selecionados – incluindo Portugal.