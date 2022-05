Elisabetta Franchi apresenta os casacos must-have da estação

“Vai chover? Será que vou ter calor? Vai estar frio de manhã?” Enfim, são várias as dúvidas que se refletem diretamente no armário de qualquer pessoa. É por isso que encontrar o casaco ideal para estes dias primaveris parece ser um verdadeiro achado.

A pensar nisso, a Elisabetta Franchi apresenta as opções mais sofisticadas que prometem ser o must-have em qualquer armário para solucionar esta dúvida típica da estação. Um conjunto de sugestões elegantes ideais para dar resposta a todo o tipo de outfits. Do clássico blazer, capaz de conferir sofisticação a qualquer look, às modernas trench coats que nunca passam de moda e são a opção perfeita para um dia de chuva.

A marca italiana apresenta ainda sugestões mais casuais, desde o intemporal casaco de ganga, aos práticos bomber jackets, perfeitos para as mulheres que não dispensam looks casual super confortáveis.

Os preços dos casacos desta coleção variam entre os 310€ e os 945€.