E se pudesse ter os cuidados da medicina estética num só dispositivo? Já é possível com o novo lançamento da FOREO

Após ter revolucionado o mundo dos cuidados faciais com os seus dispositivos, a FOREO dá mais um passo em frente, com um lançamento revolucionário. Trata-se de FAQ, uma nova gama no portfólio do gigante sueco de beauty-tech, focada nos cuidados de antienvelhecimento, pensada para oferecer soluções à pele mais madura e com resultados eficazes praticamente desde a primeira utilização.

"FAQ Swiss nasce com inspiração na skincare suíça unindo as tecnologias mais revolucionárias, com o objetivo de levar os tratamentos profissionais para a comodidade da sua casa, através de dispositivos que cabem na palma da mão. A primeira aposta é a gama FAQ 100, que vem revolucionar o mercado da beleza, sendo o primeiro dispositivo profissional de beleza híbrido, capaz de concentrar três tecnologias de ponta num único dispositivo", explica a FOREO em comunicado.

"A gama 100 de FAQ proporciona resultados ao nível de clínicas estéticas a partir da primeira utilização. Este efeito foi conseguindo através da tecnologia de ponta e seguindo a filosofia da FOREO: investir mais tempo na inovação para conseguir que os tratamentos em casa sejam tão eficazes quanto rápidos, uma vez que são desenvolvidos pensando em quem não dispõe de muito tempo, mas não quer abdicar de ser a melhor versão de si próprio", acrescenta.

créditos: FOREO

Como funciona?

A gama FAQ 100 permite realizar tratamentos utilizando a luz LED, dispondo de um espectro de oito cores, que vão do vermelho ao azul. Cada uma destas cores está destinada a solucionar um problema específico da pele. Tudo com tratamentos controláveis, tanto a partir do próprio dispositivo, como a partir da aplicação. O mesmo acontece com outra das tecnologias que acompanham estes dispositivo, as mais avançadas, porque FAQ está preparado para massajar e atingir também as camadas mais profundas da pele através da EMS (estimulação muscular elétrica).

A sensação final é mais intensa do que a que resulta do yoga facial. E o resultado, impressionante. Utilizando o dispositivo consegue-se obter uma musculatura facial mais exercitada, combatendo a perda de definição oval do rosto e ajudando a evitar a flacidez dessas zonas.

Os benefícios da radiofrequência

"Como se estas duas tecnologias combinadas não fossem suficientes, os dispositivos também utilizam a radiofrequência para obter o que até há relativamente pouco tempo estava reservado apenas à natureza: estimular a produção de colagénio nos fibroblastos", esclarece a marca sueca.

"Este tipo de ondas, usadas há algum tempo em tratamentos profissionais, estão agora presentes nestes dispositivos, permitindo-lhes penetrar em camadas mais profundas da pele e conseguindo que a sua renovação se faça de forma interna. Trata-se assim de um tratamento que vai para além de um cuidado cosmético, já que essa mudança é feita de dentro para fora, para que possamos mostrar sempre a melhor versão de nós próprios", refere a nota.

Os dispositivos estarão disponíveis no mercado com preços que variam entre 429 euros e os 1.429, o custo da edição de luxo.

Para além dos dispositivos, a marca também lança também um primer, o FAQ P1, produzido com mel de Manuka, rico em nutrientes que melhoram a elasticidade da pele e que, combinado com os dispositivos FAQ, são infalíveis na hora de devolver a juventude à pele. Todas as novas tecnologias deste novo lançamento, têm a premissa de assegurar a segurança do utilizador com o Antishock System. Tudo isto é possível porque FAQ garante o mesmo nível de qualidade, de atenção ao consumidor, de distribuição e de apoio comercial que já bem conhecem os seguidores da marca líder em inovação no mundo da beauty-tech.