Ser sustentável está na moda, e a moda também pode ser sustentável.

Quem o diz é Vera Gallardo, criadora e autora do blog com o mesmo nome que vem ajudar as mulheres e os homens a fazerem escolhas mais sustentáveis e a encontrar as suas inspirações em roupa, calçado, acessórios, joalharia e relojoaria, e também em cosmética, cabelo, maquilhagem e outros cuidados de beleza.

Para Vera Gallardo, o sucesso das organizações, dos governos, das empresas e das pessoas deve basear-se num permanente equilíbrio dos recursos e da sua sustentabilidade, e de forma a preservar a herança recebida de um planeta são e em harmonia com todos os seus elementos.

Estando as indústrias da moda e da beleza entre aquelas com maior pegada ambiental, Vera lançou este blog a 8 de julho, aliando a sua paixão por estas áreas e a sua preocupação com o ambiente.

“Sou apaixonada por moda e beleza. Sempre fui! ​Apesar desta paixão sentia que o meu comportamento estava a contribuir negativamente para a sustentabilidade do nosso planeta. Comprava compulsivamente, sem ganhar qualquer benefício, estava a poluir, a gerar desperdício, eram compras sem finalidade. Foi quando decidi que tinha de fazer algo para mudar. Depois de ter investido bastante tempo a investigar e a estudar o impacto das indústrias da moda e da beleza percebi o que poderia fazer e foi assim que comecei a desenhar o meu site”, revela Vera Gallardo.

“Sinto-me feliz por ter conseguido concretizar um sonho, o de ajudar a transformar o nosso planeta num lugar melhor e ajudar as mulheres e homens nas suas escolhas diárias para que em conjunto sejamos agentes de mudança.”, continua a criadora do blog.

Neste blog, para além de ser possível encontrar sugestões de produtos e marcas de moda e beleza verificados como sustentáveis e livres de substâncias nocivas ou perigosas para a sua utilização, também são apresentados locais, como por exemplo lojas em segunda-mão, e pessoas que possam inspirar os outros a serem mais sustentáveis.

Há ainda espaço para que aqueles que queiram fazer escolhas mais conscientes e sustentáveis possam inscrever-se em workshops, lecionados pela autora do blog, que permitem experienciar, aprender e partilhar o mundo fantástico da moda e beleza sustentáveis.