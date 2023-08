Para a maior parte das mulheres, e especialmente para aquelas que têm o hábito de pintar o cabelo, o famoso ‘champô roxo’ já deve fazer parte dos seus essenciais de beleza. Mas se é do sexo masculino, tem o cabelo loiro e é a primeira vez que está a ouvir falar neste produto, nós explicamos-lhe do que se trata.

No fundo é um champô que difere das opções tradicionais por ter uma cor roxa que, com as lavagens, vai fazer milagres pela cor e brilho do seu cabelo. O segredo está nos seuss micro-pigmentos violetas que conseguem neutralizar os reflexos e tons quentes indesejados que vão aparecendo ao longo do tempo.

A pensar em todos os clientes que querem preservar e reavivar os seus fios capilares, a barbearia The Barber Company acaba de lançar o Ice Shampoo que pode adicionar ao seu ritual de cuidados e promete ser um grande aliado contra as agressões externas deste verão.

Ainda que não deve ser utilizado todos os dias, a marca masculina recomenda que, para um efeito mais poderoso, este deva ser aplicado no cabelo molhado e não deixar atuar mais do que cinco minutos antes de enxaguar.

Para além dos cabelos loiros, este champô também é indicado para homens com cabelos grisalhos ou brancos que estão a necessitar de um boost de brilho e querem dizer adeus ao indesejado tom amarelado.

Descubra este e outros produtos da marca aqui.