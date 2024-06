Dolce & Gabbana x Havaianas é uma parceria inédita que tem tudo para conquistar os amantes de moda e do segmento de luxo.

Nesta coleção, que juntou pela primeira vez a marca de calçado brasileira e a marca de luxo italiana, alguns dos padrões mais emblemáticos da Dolce & Gabbana saltam diretamente para o modelo Top, um dos bestsellers da marca desde 1962 e que foi baseado nas Zori japonesas.

Carretto Siciliano (inspirado nas decorações multicoloridas da tradição siciliana), Blu Mediterraneo (que nasceu da inspiração mediterrânica) e Animals (que traz os padrões animais de zebra e leopardo) são os nomes dos quatro modelos criados em exclusivo para este verão e que prometem não passar despercebido.

"A nossa colaboração com a Dolce & Gabbana representa uma coleção verdadeiramente desejável entre a marca de chinelos mais icónica e uma casa de moda italiana de renome. Esta sinergia vai além do produto, representa a essência do estilo exuberante de vida brasileiro e a criatividade italiana”, reforça Maria Fernanda Albuquerque, Vice-Presidente de Marketing Global da Alpargatas, empresa proprietária da Havaianas, em comunicado.

Esta colaboração destaca-se ainda pelo seu acabamento aveludado em toda a palmilha e tiras, proprocionando um toque de glamour e conforto extra, e por incorporar um alfinete da Dolce & Gabbana.

A coleção Dolce & Gabbana x Havaianas está à venda em exclusivo no site oficial da marca por 120 euros.