Davines, uma empresa familiar italiana com presença internacional dedicada aos produtos cosméticos

profissionais, sempre acreditou no equilíbrio entre a beleza e a sustentabilidade e prova disso é a sua nova linha de champôs sólidos.

Após, em 2015, ter renovado totalmente as suas fórmulas com a introdução de ingredientes ativos obtidos da Slow Food Presidio para proteger a biodiversidade e as produções locais italianas em risco de extinção, decidiu reforçar a linha Essential Haircare com novas soluções sólidas, tornando-se cada vez mais sustentável.

Os novos shampoos sólidos podem ser transportados facilmente, em pouco espaço para reduzir o seu impacto logístico e de transporte. A embalagem é feita com papel 100% FSC, completamente reciclável e funciona também como folheto explicativo. O CO2 gerado pelo fabrico deste produto, incluindo o seu transporte e eliminação, é compensado através do projeto de reflorestação EthioTrees, destinado a regenerar o solo e as florestas para apoiar as comunidades locais no norte da Etiópia.

Para além disso, os produtos destacam-se pelas fórmulas sem silicone, sulfato e sem conservantes, com baixo impacto no ambiente aquático, 97,4% biodegradável. A tecnologia por detrás destas fórmulas é diferente dos sabonetes tradicionais: uma mistura de tensioativos leves com pH dermocompatível realiza uma ação de limpeza suave, mas eficaz para dar compactação e brilho ao cabelo. Para além disso permite a inclusão de uma mistura de agentes condicionantes na fórmula para desenvolver uma espuma rica e cremosa.