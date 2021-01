“Esta coleção é inspirada no tarot, um mundo apreciado por Christian Dior: ele consultava as cartas para se consolar”, explicou à AFP a diretora artística da linha feminina da empresa, Maria Grazia Chiuri.

Além disso, o icónico estilista lançou a sua marca após a Segunda Guerra Mundial, quando reinava “um sentimento de insegurança”, como acontece atualmente, lembrou a estilista.

“Quem sou eu?”, pergunta uma jovem à vidente, antes de embarcar num universo onírico com um vestido de renda com mangas volumosas, no vídeo dirigido pelo realizador italiano Matteo Garrone e veiculado na plataforma da Semana da Moda.

Chiuri inspirou-se nos tarots Visconti do século XV, imagens que guiam as silhuetas que desfilam com vestidos de pregas e cores que parecem ter atravessado o tempo. O dourado, trabalhado em bordados, parece desbotar e ficar fosco.

O lendário Bar Jacket é reinterpretado em veludo preto, com pregas laterais, em harmonia com as calças e os mocassins. A italiana mantém-se fiel à sua estética feminista com sapatos baixos, algo muito inusitado na alta costura.

O pintor italiano Pietro Ruffo, que já havia colaborado com a marca de luxo, desenvolveu o grafismo dos tarots numa interpretação contemporânea: são quase abstratos os desenhos impressos nas peças da coleção.

Como na coleção anterior de alta costura, apresentada virtualmente em julho, a Dior voltou a apostar em Garrone, diretor dos premiados filmes "Gomorra" e "Dogman", para a direção do seu vídeo.

“Matteo tem uma linguagem poética, extremamente pitoresca, que se encaixa muito bem na minha visão de alta costura”, explica a estilista sobre o seu compatriota.

Privado de desfiles físicos devido à pandemia, o mundo da moda está a explorar novos formatos de apresentação.

Ao abrir nesta segunda-feira a Paris Fashion Week, "o evento mais antigo e internacional" do mundo com um único local, a ministra da Cultura francesa, Roseline Bachelot, saudou a "resiliência" das marcas que "mostraram uma criatividade formidável" para continuar a lançar as suas coleções, apesar da covid-19.

“Não se pode negar que os desfiles são um elemento fundamental, não só para a Dior, mas para todo o setor da moda. Os convidados que participam neles fazem parte do espetáculo”, afirmou Chiuri, que não sabe se em março poderá apresentar a nova coleção prêt-à-porter em Paris, com público.

“Este início de ano foi muito difícil, houve altos e baixos. É cansativo ter que reunir sempre forças para seguir em frente. (Mas) a criatividade é um refúgio nesta difícil realidade”, concluiu.

Veja o filme com as propostas da marca na íntegra: