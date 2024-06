A casa Dior invocou deusas do Olimpo grego esta segunda-feira, dia 24 de junho, no primeiro dia da Semana da Alta-Costura parisiense, com túnicas brancas simples amarradas na cintura, e sandálias baixas com tiras até os joelhos.

Apresentação da coleção outono/inverno 2024/25 da Dior da Semana da Moda de Paris. Créditos: JULIEN DE ROSA / AFP AFP or licensors