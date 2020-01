Kim Jones dedicou o desfile ao seu compatriota Judy Blame, estilista e ícone do punk que morreu em 2018 e que trabalhou com Duran Duran, Boy George, Bjrk, John Galliano e a marca Louis Vuitton.

O homem desta vez apropria-se de acessórios do guarda-roupa feminino, como luvas com pérolas, combinadas com casacos e calças em tons sóbrios.

Camisas sedosas caem fluídas como saias sobre calças clássicas combinadas com botins "chelsea", com fecho duplo. Uma boina, criada pelo famoso chapeleiro Stephen Jones, completa o look.

"Sempre gostei do toque londrino no chique parisiense, é por isso que os britânicos entram tão bem nas 'maisons' de luxo francesas", disse Kim Jones à AFP antes do desfile.

"A coleção é de alto alcance e decadente. O mundo está bastante deprimente neste momento, queria fazer algo festivo", diz.

Um impressionante casaco com ombros bordados com fios de prata encerrou o desfile. O preço: 75.000 euros.

"Acredito que venderemos pelo menos dez. Temos clientes VIPs que gostam de coisas especiais", diz Jones.

Os casacos 'bomber' têm fechos nas costas que, abertos, deixam ver pérolas bordadas, que também aparecem nas gravatas.

