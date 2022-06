Diga adeus à flacidez e desidratação com este produto

Com a entrada no verão e as temperaturas a subir, as dietas e perdas de peso assim como a maior perda de água no nosso organismo são comuns. Surgem assim inúmeras queixas de desidratação (com pele descamativa e a repuxar) e flacidez (duplo queixo e perda do oval do rosto).

A desidratação acontece quando os níveis de água no organismo são insuficientes, o que acaba por afetar o normal funcionamento do corpo. Independentemente da idade ou do tipo de pele, a hidratação é a chave para manter a pele saudável.

Beber 1,5 litros de água por dia, evitar estar exposto nas horas de maior calor, utilizar protetor solar diariamente e comer alimentos ricos em água, como a melancia, são algumas dicas que potenciam a hidratação e o nosso bem-estar.

No que diz respeito à flacidez, podemos fazer exercícios que potenciam a firmeza da pele, nomeadamente treinos de yoga facial e a utilização do Gua Sha aquando da aplicação dos cuidados de rosto. A dica é sempre contrariar a gravidade com movimentos ascendentes e potenciar o efeito lifting do rosto.

Mas muitas vezes estas dicas não são suficientes, por isso a Sensilis lançou um sérum que atua na desidratação e flacidez da pele. "O UPGRADE [High Potency Serum] da Sensilis foi reforçado com dois tipos de ácido hialurónico de baixo peso molecular, garantido uma excelente capacidade hidratante pela sua afinidade e penetração na pele. Tem uma textura em gel refrescante sem acabamento pegajoso", explica a marca espanhola de dermocosmética em comunicado.

Upgrade [High Potency Serum] da Sensilis

Este sérum é "formulado para peles que têm flacidez e querem reafirmar a sua pele, especialmente peles mistas e oleosas; peles sensíveis que procuram o preenchimento de rugas; e peles com desidratação independentemente do tipo de pele ou da idade", acrescenta.

Um estudo clínico promovido pela Sensilis e realizado em 20 voluntárias provou que este produto promove em mais 76,4% a hidratação da pele em apenas 20 minutos, bem como 32% mais firmeza num mês e menos 33% de duplo queixo.

Sensilis vem da palavra latina sensibilis, que significa sensível. É uma marca de dermocosmética concebida, formulada e fabricada por um laboratório farmacêutico espanhol. Desde 1979 tornou-se especialista em pele sensível e envelhecimento da pele.