Intimissimi Uomo

No início do mês, o LeiriaShopping ganhou um novo espaço especializado em roupa interior masculina e cuja marca nasceu em Itália.

Estamos a falar da Intimissimi Uomo que agora faz parte das 115 lojas que pode visitar neste espaço comercial localizado no distrito de Leiria.

Boxers, t-shirts, camisolas ou calças são apenas algumas das peças básicas, disponíveis em diferentes materiais e modelos, que poderá encontrar nesta loja.

A Intimissimi Uomo situa-se no piso 0.

BeCode Street

Todos os homens amantes de moda que vivem no Norte do país tem um novo espaço que não devem deixar de visitar na sua próxima ida às compras.

Chama-se BeCode Street e é uma loja multimarca que acaba de inaugurar a sua primeira flasgship no centro do Porto criada pensar no sexo masculino.

North Face, Hartford, Universal Works, Homecore, Edmmond Studios, Sandqvist, OAS, American Vintage e +351 são algumas das marcas de luxo disponíveis neste espaço.

A loja está localizada na Rua Sra da Luz nº 128.

Fila

Se este mês passar pela Fila do Freeport Fashion Outlet, em Alcochete, vai reparar que a loja desportiva está de cara lavada.

No mês em que comemora o seu terceiro aniversário, aquele que é o primeiro espaço da marca italiana em território português passou por uma renovação de forma a proporcionar uma experiência de compra imersiva.

Entre as alterações mais visíveis destacam-se “o corte de ténis na parede do fundo que dá as boas-vindas a todos os clientes com a sua relva e linhas do campo iluminadas a LED”, assim como a zona dos provadores. Para além disso, a decoração conta com diferentes imagens iluminadas que “proporcionam aos visitantes uma experiência imersiva no imaginário da marca, ao mesmo tempo que serve de inspiração para looks completos FILA”, refere a marca comunicado.

A loja Fila tem uma área de 122 m2 e está aberta de segunda a domingo entre as 10:00 e as 22:00.

Normal

A Normal, famosa pelos seus produtos trendy e virais, acaba de inaugurar a sua segunda loja a sul do país.

O Mar Shopping Algarve foi o segundo espaço comercial da região algarvia a receber a cadeia dinamarquesa que tem conquistado pelos seus preços acessíveis.

"É com grande entusiasmo que damos as boas-vindas à marca Normal no MAR Shopping Algarve. Acreditamos que a presença deste espaço irá enriquecer ainda mais o nosso mix de lojas, com o objetivo de proporcionar aos nossos visitantes uma experiência única e diversificada", afirma Ana Antunes, diretora do MAR Shopping Algarve, em comunicado.

Seja beleza, cabelo, animais, doces ou casa, aqui poderá encontrar mais de 4.000 produtos para diferentes necessidades que se encontram divididos por secções.

Bershka

Desde o dia 18 de março que as adolescentes do Estação Viana Shopping têm uma novidade à sua espera.

Este espaço comercial, que é considerado uma referência na cidade de Viana do Castelo e na região Minho litoral, acaba de celebrar a reinauguração da Bershka.

Para além de uma decoração mais moderna, a loja de roupa tem agora um novo conceito “onde as coleções de roupa, sapatos e acessórios terão maior destaque, proporcionando uma experiência de compra mais envolvente e acolhedora”, pode ler-se em comunicado.

As linhas de roupa WOMENSWEAR e BSK TEEN - destinadas para mulheres e adolescentes entre os 12 e os 17 anos respetivamente – estão entre as novidades deste espaço.

A loja está localizada no piso 1.

Jack&Jones

A Jack&Jones é uma das mais recentes novidades de moda masculina a chegar a Lisboa mesmo a tempo do início da primavera.

A marca dinamarquesa escolheu Portugal para abrir aquela que é sua milésima loja europeia, que pode ser visitada no Centro Comercial UBBO, na Amadora.

Localizada no piso 1, neste espaço os visitantes vão encontrar uma vasta gama vestuário a preços acessíveis cujas peças oscilam entre o trendy e o básico, sem descurar o conforto.

Recorde-se que até ao momento as coleções da Jack&Jones estavam disponíveis em lojas multimarca e online.

Lindt & Sprüngli

Os amantes de chocolate têm um novo espaço que devem visitar em Lisboa: a primeira loja da Lindt & Sprüngli na capital.

O Centro Comercial Colombo foi o espaço escolhido para esta que é a terceira abertura da marca em Portugal e promete conquistar clientes de todas as idades.

Nesta boutique pode dirigir-se ao Chocolate Bar e provar alguns dos produtos da marca, como é o caso dos gelados Crema Gelata ou de um chocolate quente, ou simplesmente comprar alguns dos seus chocolates preferidos.

“Um destaque especial para a impressionante ilha que exibe a mais ampla variedade de bombons Lindt Pick&Mix, com mais de 40 sabores diferentes, bem como outros produtos exclusivos, como a requintada gama de confeitaria e pastelaria”, pode ler-se no comunicado.

A loja está localizada no piso 0.