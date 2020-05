Passados dois meses de confinamento, a 18 de maio a Avenida da Liberdade prepara-se para voltar a receber os primeiros consumidores.

A zona, que se assume como um espaço comercial ao ar livre, reúne marcas de luxo e premium, como é o caso da André Ópticas, Boss Menswear Store, Boss Womenswear Store, Boutique dos Relógios, Boutique dos Relógios Plus, Bulgari, Burberry, Cartier, David Rosas, Dolce & Gabbana, Ermenegildo Zegna, Fashion Clinic, Furla, Gucci, Guess, Hugo Boss, Loewe, Loja das Meias, Longchamp, Maria João Bahia, Max Mara, Miu Miu, Omega, Prada, Rosa & Teixeira, Timberland, TOD’S e Versace.

Para retomar a atividade foram implementadas todas as boas práticas para o Comércio e Serviço sendo obrigatório o uso de máscara em todos os espaços, bem como a higienização frequente e o limite de número de clientes por loja, assegurando as distâncias exigidas. E não menos importante, provadores e peças de roupa, bem como, acessórios e calçado serão higienizados após cada utilização.

Para comodidade dos clientes, os espaços comerciais vão promover um horário idêntico entre si - abertos seis dias por semana entre as 11h00 e as 20h00 - disponibilizando um serviço de click & colect que permite realizar compras online, via telefone ou email diretamente com as lojas e fazer a recolha e levantamento sem ter de sair do carro.

Chicco

Desde dia 4 de maio que a marca especializada em cuidados do bebé abriu algumas das suas lojas de rua espalhadas pelos país assegurando todas as normas de segurança e higiene.

Além do uso da máscara obrigatório no interior da loja, a entrada está condicionada a uma pessoa de cada vez e todas as pessoas devem manter a distância de segurança recomendada de dois metros.

De forma a facilitar as compras dos clientes e minimizar o tempo de visita, a marca mantém o serviço de atendimento personalizado por telefone que lançou em abril, com marcações através do site.

Os estabelecimentos estão abertos diariamente, das 10h00 às 17h00.

Confira aqui as lojas abertas:

Lisboa: Av. Casal Ribeiro

Porto: R. de Santa Catarina (Loja outlet e com nova coleção 2020

Braga: Largo S. Francisco

Aveiro: Av. Dr. Lourenço Peixinho

Faro: R. Teixeira Guedes

Madeira: R. do Bispo e MadeiraShopping (horário especial: 12h00 - 20h00)