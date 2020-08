Quando se trata de chinelos é inevitável não pensar na Havaianas, a tradicional marca de chinelos e sapatos brasileiros há mais de meio século.

Por outro lado, quando falamos em bonés é igualmente improvável que não se pense na New Era, que celebra 100 anos de história e tem um dos bonés mais vendidos do mundo no seu portfólio, nomeadamente os New York Yankees.

Estas duas marcas uniram forças, tradição, história e estilo de vida numa colaboração lançada globalmente.

A colaboração inédita e exclusiva entre a Havaianas e a New Era apresenta uma linha com sete produtos. Chamada de “Step into Joy”, a coleção consiste em dois padrões de chinelos TOP, um bucket hat, um boné 9FORTY de cor única e um boné 9TWENTY com quatro variações de cores.

Todos os produtos possuem as identidades das duas marcas, assim como um ícone de borracha nas abas. A criação é a ligação entre a praia da Havaianas e os estilos de rua da New Era.

Os produtos foram idealizados para brincar com combinações, já que cada padrão dos chinelos combina com um boné/bucket hat.