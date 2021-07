Esta terça-feira, Sofia Arruda partilhou com os seguidores imagens de um batizado do qual foi convidada. As fotografias destacaram-se pelo visual da atriz, que brilhou com um vestido curto.

O look fez sucesso no Instagram e a boa notícia é que é da marca de fast fashion Zara, estando disponível pelo valor simpático de 25,95 euros.

Na loja online da marca, a peça encontra-se disponível do tamanho XS ao XXL.

Também ficou fã do modelito?

Look da Sofia Arruda© Instagram

