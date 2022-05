Por estes dias, têm sido várias as caras conhecidas, como Diana Chaves e Mariama Barbosa, a encantar os seguidores com visuais com padrão floral. Cristina Ferreira foi a mais recente figura pública a fazê-lo, tendo conquistado atenções com a peça de uma marca espanhola.

Esta terça-feira, a apresentadora publicou uma fotografia na qual aparece a posar com um macacão azul turquesa com estampado floral - modelito que respira primavera e conquistou generosos elogios pela caixa de comentários.

A peça, vale notar, é da atual coleção da marca Mangata e está disponível na loja online por 219 euros.

Leia Também: Cristina Ferreira conta os dias para estreia de documentário de Kasha