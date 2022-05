Diana Chaves começou a semana a 'celebrar' o bom tempo. Para o programa 'Casa Feliz' desta segunda-feira, a apresentadora elegeu um encantador vestido com padrão floral que fez sucesso nas redes sociais.

A anfitriã das manhãs da SIC publicou imagens do look na sua página de Instagram e pela caixa de comentários os seguidores mostraram-se rendidos ao modelito, em tons de branco e rosa, com 'cut out', da Nude Fashion Store.

"Tão primaveril. Linda", elogiou uma internauta. "O vestido é lindo", reagiu outra.

