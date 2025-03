No ano em que celebra o seu centenário, a Benamôr apresenta uma nova versão do seu Creme de Rosto. A nova fórmula do icónico produto conta com óleo de grainha de uva Portuguesa, um complexo de 10 vitaminas otimizado e um concentrado de extrato de rosa, que duplica a concentração do original.

