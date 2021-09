Cores fortes, corte oversized e logótipos Benetton apresenta coleção em parceria com rapper Ghali

Multiculturalismo e integração. Criatividade e diálogo com as novas gerações. Desde o seu anúncio na primavera de 2021 que a colaboração entre Benetton e Ghali parecia um encontro natural, assente numa série de valores fortes e partilhados.

Conhecido por fazer da contaminação a sua assinatura estilística, Ghali já vendeu, aos 27 de idade, mais de um milhão e meio de discos e colaborou com estrelas italianas e internacionais do hip hop. As suas páginas nas redes sociais contam com milhões de seguidores.

créditos: Benetton

Após uma série de iniciativas paralelas - como a playlist United Sounds of Benetton no Spotify - esta colaboração ganha vida com o lançamento de uma coleção cápsula com curadoria do artista. Trata-se de uma série de peças de streetwear com corte oversized e que caem de forma descontraída, com uma aplicação muito particular das cores da Benetton.

“Tentamos criar algo com estilo e confortável ao mesmo tempo, que todos possam vestir”, salienta Ghali, “Somos os novos designers, concebemos roupa e música”. As peças remetem para o universo biográfico e estético do artista: os polos râguebi apresentam um patch em tecido com uma “lua árabe” combinada com letras pop e cores fortes, como o preto, vermelho, tabaco e branco. As sweatshirts, todas de corte XXL, com ou sem capuz, apresentam remendos e bordados, ou são decoradas com inscrições feitas à mão ou com o logótipo misto Ghali / Benetton impresso.

créditos: Benetton

Todos os looks podem ser complementados com bonés bordados, mochilas compactas de nylon para as meninas, com hijabs de nylon coloridos onde o “G” de Ghali se mistura com o logótipo da marca. Uma operação pós-moderna, depurada e com precisão estilística.

Após o lançamento de um blusão college de edição limitada, a primeira leva de peças da coleção cápsula será lançada oficialmente esta terça-feira, com uma festa que contará também com a participação de duas figuras ímpares da cena musical francesa: Vladimir Cauchemar e o rapper Laylow.

créditos: Benetton

“Combinar o DNA da Benetton com a criatividade de Ghali foi uma escolha importante”, comenta Massimo Renon, CEO do grupo Benetton, “Estamos orgulhosos por termos esta coleção cápsula finalmente disponível para todos”.

Esta parceria estará disponível onine e em lojas seleccionadas da United Colors of Benetton a partir de 30 de setembro. Em outubro a marca levará a experiência Ghali e a coleção a uma série de províncias italianas, com uma digressão numa carrinha camper com paragens em Milão, Verona, Livorno, Arezzo, Nápoles, Bari, Lecce e Roma. A apresentação de uma segunda leva desta parceria está prevista para novembro.