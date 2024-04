Vânia iniciou há nove anos a sua jornada saudável pela alimentação de base vegetal o que a conduziu, em 2015, a criar o seu projeto digital “Made By Choices” onde partilha receitas e ensina as pessoas a fazer comida vegetariana saborosa e saudável.

Vânia Ribeiro JLD

A saúde do cabelo também é importante para a convidada que encontrou no salão Jean Louis David, há dois anos, os seus produtos de eleição da gama “Go Green”. Esta é uma gama com certificação vegana composta por ingredientes 95% naturais e enriquecida com extrato de aveia.

Além da possibilidade de ter produtos que vão ao encontro do seu estilo de vida, Vânia também realça a técnica do corte, com máquina, dos salões Jean Louis David que a surpreendeu. “ E funciona muito bem no meu cabelo.”

A convidada de hoje confessa ter tido uma relação complicada com o seu cabelo, originalmente encaracolado, e conta-nos alguns traumas de cortes que teve na infância, mas hoje em dia adotou o cabelo liso e partilha os cuidados a ter nos alisamentos. “É preciso procurar bons profissionais, bons produtos para perceber qual o melhor tipo de alisamento para o nosso cabelo”, conta.

Sempre preocupada com o corpo, saúde e bem-estar a criadora de conteúdos fala-nos também do peso da alimentação na saúde do nosso cabelo. “ Há alguns alimentos que nos podem ajudar por exemplo alimentos ricos em gordura ómega 3 [peixe] ou as sementes e os frutos secos que são ricos em selénio e potássio”, diz.

Conheça também as sugestões dadas pela Vânia de looks a adotar em diferentes momentos da vida e ainda as diferentes gamas dos produtos da marca Jean Louis David.

