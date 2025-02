Para além de preservativos, a SKYN conta com dois tipos de lubrificantes: os Naturally Endless, feito à base de água com 99% ingredientes de origem natural, e All Night Long, feito à base de silicone e livre de conservantes, parabenos e fragrâncias.

Para assinalar o lançamento, a marca realizou um evento exclusivo que reuniu caras conhecidas do público português como Sofia Ribeiro, Luís Borges e Carina Caldeira. O evento, que aconteceu no passado dia 30 de janeiro, teve lugar no Palacete Gomes Freire.

Marca de preservativos sem látex SKYN chega a Portugal Sofia Ribeiro, Luís Borges e Carina Caldeira créditos: DR

Idealizado pela SAMY e produzido em colaboração com a CENTÁ, o evento teve como mote a celebração do prazer sob todas as formas através de uma experiência sensorial disruptiva, concebida para envolver os convidados de forma criativa e memorável.

O buffet conceptual foi um dos grandes destaques, apresentando elementos inesperados que estimulavam a interação direta: várias (e impressionantes) torres de manteiga, uma escultura de gelo com ostras e marisco frescos e figuras gregas esculpidas em chocolate, entre outros. Cada detalhe foi pensado para estimular os sentidos e proporcionar uma experiência única, refletindo a visão de sofisticação, inovação e prazer sensorial que caracterizam a marca.

Além disso, a cerimónia contou com uma sala inteiramente dedicada à exposição criativa da gama de produtos da marca, concebida para convidar os presentes a conhecerem as suas soluções de forma interativa e original - um reflexo do compromisso da marca de oferecer experiências marcantes e produtos que desafiam os limites da intimidade.

O ponto alto da noite foi o showcase surpresa de João Só e Carolina de Deus, os artistas responsáveis pela música "Põe-te na minha Pele", que serviu de mote para assinalar a entrada oficial da SKYN em Portugal e foi resultado de uma ação desenhada pela GDA&A. Após a atuação, a festa continuou na pista de dança e em várias outras salas repletas de instalações artísticas e muitas surpresas.

João Só e Carolina de Deus João Só e Carolina de Deus créditos: DR

"Este evento marca o início de uma nova era para a SKYN em Portugal e simboliza a nossa visão do que é o seu universo", comenta, em comunicado, Patrícia Coelho, Marketing Director da LifeStyles. "Quisemos proporcionar aos nossos convidados uma experiência de intimidade diferenciadora - tal como os nossos produtos -, que lhes permitisse explorar formas diferentes de conexão e, acima de tudo, divertirem-se".

"Foi muito gratificante preparar este lançamento e pensar na melhor forma de transmitir a essência de SKYN ao público", partilhou ainda Inês Rodrigues, Product Manager. "Estamos entusiasmados em apresentar a marca de uma forma tão envolvente e marcar a diferença no mercado português pela nossa disrupção e preocupação em elevar a experiência íntima do consumidor.”