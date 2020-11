Bárbara Mendonça é Consultora de Imagem e termina todos os seus processos com uma Sessão de Compras onde faz uma sugestão de peças que vão complementar o guarda-roupa de cada cliente, tornando-o mais versátil, ou com aqueles artigos chave que vão comunicar de forma mais assertiva a sua Imagem.

Uma vez que, grande parte das suas sessões estão agora a decorrer Online, é também online que tem finalizado o Shopping, e tem percebido que, se já era difícil fazer compras nas lojas físicas, no universo online tem sido um desafio ainda maior.

“Iniciamos a nossa busca numa loja e num piscar de olhos já abrimos várias outras, com artigos que nem faziam parte da nossa pesquisa, quando damos por isso estivemos tempo a mais a navegar e, das duas uma: ou comprámos coisas que nem precisávamos, ou tanto vimos que nada comprámos” revela Bárbara.

Entrámos finalmente com os dois pés na nova estação, as lojas estão cheias de novidades e, ao fazer a mudança do guarda-roupa, verificamos que nos falta sempre alguma coisa.

Antes de começar a navegar pelas suas lojas preferidas, siga estas dicas da especialista para fazer compras online como um/a profissional:

- Analise TODO o guarda-roupa;

- Faça uma lista das peças em falta;

- Defina o seu budget;

- Defina o tempo que vai investir nessa tarefa;

- Faça a seleção das lojas;

- Confirme a segurança dos websites e as condições que oferecem de pagamento, portes de envio, trocas, devoluções, etc.;

- Faça a busca específica de cada artigo com todos os detalhes (e.g. calças clássicas pretas de cintura alta);

- Faça uma rápida comparação entre diferentes marcas;

- Tenha atenção a toda a informação sobre a peça (tecido, medidas, etc.);

- Cuidado com as promoções/saldos para não comprar o que não precisa por impulso.