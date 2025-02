Foi divulgada mais uma das acusações que Justin Baldoni fez no seu processo legal contra Blake Lively.

O ator e realizador de 'It Ends With Us', filme que juntou as duas estrelas no ecrã, afirma que o "orçamento do guarda-roupa estourou" em 430 mil dólares (cerca de 416 mil euros) para ir ao encontro das exigências da co-protagonista.

Baldoni criou um site onde colocou todas as informações relativas ao processo e onde é possível ver um email de um produtor que afirma que Lively ultrapassou o orçamento inicial de 185 mil dólares (179 mil euros) para o seu guarda-roupa.

O alegado email, datado de abril de 2023 refere: "À data, [a equipa de guarda-roupa] já gastou 615 mil dólares [cerca de 595 mil euros], e precisam dos cartões restabelecidos porque ainda só fizeram compras para o Justin e a Blake."

"Tiveram de comprar tudo de novo para a Blake após mudanças criativas, mas é muito dinheiro. Eu confio neles, como é óbvio, mas queria que todos ficassem a par da situação, uma vez que nunca vi um guarda-roupa ultrapassar o budget inicial desta maneira", lê-se ainda na comunicação, citada pela Page Six.

De acordo com a acusação, a atriz "ignorou a visão do realizador para a sua personagem, descartando semanas de esforço e criatividade gastas pela equipa de guarda-roupa na compra e criação do seu guarda-roupa. Lively enviou centenas de imagens ao 'costume designer' do filme, incluindo a horas muito tardias, retratando o estilo de guarda-roupa que ela queria para a sua personagem".

Leia Também: Baldoni cria site que mostra mensagens 'íntimas' entre ele e Blake Lively