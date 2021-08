Foi em 1969 que a La Redoute estabeleceu a sua primeira colaboração na área da moda, ao convidar a estilista Emmanuelle Khanh, uma das principais jovens designers do movimento New Wave dos anos 1960 em França, para desenhar uma coleção em parceria.

Desde então, nomes como Yves Saint Laurent, Alaïa, Sonia Rykiel, Karl Lagerfeld, Jacquemus, Anthony Vacarrello, Koché, Mossi, Sézane, Balzac, Laurence Bras, Vanessa Seward, Yasmine Eslami e Delphine Manivet têm feito parte do leque de designers que já se juntaram à marca para criar coleções exclusivas e de assinatura.

A La Redoute apresenta uma seleção de artigos de moda e decoração que estão atualmente disponíveis no site e que são resultado das mais recentes colaborações com a marca:

“Na La Redoute existe a ambição de apoiar a criação, em particular a jovem criação, através da parceria com jovens talentos que nos propõem peças criativas a preços acessíveis para o consumidor. É isso que nos dá ânimo: proporcionar aos nossos clientes diferentes encontros e experiências com novos criadores”, salienta Sylvette Lepers, responsável pelas parcerias Criadores & Imagem da La Redoute.

Não só na moda, como na decoração, a La Redoute tem por hábito trabalhar em colaboração com outros artistas. O primeiro foi Sam Baron, designer francês que vive em Portugal há mais de 20 anos e já trabalhou para outras marcas, como a Vista Alegre, a Pierre Frey ou a Dior, na altura responsável por criar uma coleção exclusiva de mobiliário e têxtil-lar para a La Redoute.