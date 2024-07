Com a chegada do verão, Gucci Lido é a nova coleção da maison italiana que acaba de aterrar na loja da Fashion Clinic da Comporta e ganhar um cantinho pop-up feito à sua medida.

Todos aqueles que se deslocarem até a este espaço até setembro vão poder conhecer de perto as propostas de swim e beachwear da marca italiana. Fatos de banho, biquínis, bolsas, chinelos, chapéus, camisas e calções são apenas algumas das peças masculinas e femininas disponíveis.

créditos: Fashion Clinic

"A nova coleção Gucci Lido presta homenagem ao fascínio encantador da vida à beira mar, inspirando-se nos encantadores clubes de praia ou lidos, que embelezam as costas históricas de Itália", pode ler-se no comunicado sobre esta novidade onde luxo, moda e conforto se fundem entre si.

O que também não faltam são reinterpretações das malas Jackie e GG Marmont - dois dos modelos mais icónicos da maison - mas em materiais que nos remetem para o espírito desta estação, como é o caso da ráfia e da tela com efeito palha.

créditos: Fashion Clinic

Sendo este um dos destinos de praia mais prestigiados do mundo, a marca de luxo italiano resolveu prestar-lhe homenagem com a criação de uma peça muito especial: a Tote bag Gucci Comporta. Esta mala, limitada a 10 unidades e confeccionada num tecido às riscas vermelho e branco, promete adicionar um toque de cor aos seus looks.

A Fashion Clinic Comporta, localizada na Av. 18 de Dezembro 17, pode ser visitada de segunda a domingo entre as 10h00 e as 19h00.

