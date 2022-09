Pela primeira vez desde o seu lançamento, um revestimento de ouro 14 quilates cobre os renovados colares, pulseiras e brincos Pandora ME. A irreverência de sempre, agora num novo tom, numa coleção pensada para os consumidores mais jovens.

Designs renovados, com mais elos personalizáveis e de dimensões contrastantes, ganham vida na nova pulseira Link Chain e no Double Link Chain. Este é um convite para explorar as infinitas opções de styling, uma das grandes vantagens desta coleção que é feita à medida de cada um, de acordo com o seu estilo ou mood do dia.

O mesmo acontece com o Freshwater Cultured Pearl, cuja elegância no formato de uma fina fileira de pérolas de cultura contrasta com elos dourados. Neste caso a personalização pode ser feita com até dois medalhões ou oito micro-pendentes.

Outra das novidades, o brinco Pavé Link, tem agora um novo acabamento em pavé de zircónias. Esta é uma joia statement, perfeita para combinar com a restante coleção Pandora ME.

A coleção encontra-se disponível nas lojas físicas e o seu lançamento serviu de mote para a apresentação da nova vida da Pandora em Portugal. Após 16 anos, a marca deixa de ser distribuída pela Visão do Tempo para passar a ser subsidiária da Pandora Internacional, tornando-se oficialmente Pandora Portugal.

“Portugal é um mercado-chave para a Pandora e foi um dos primeiros países a abrir lojas dedicadas à marca”, afirmou Olivier Kessler-Gay, General Manager Western Europe Cluster, no evento de apresentação, em Lisboa, que contou com um showcase de Carminho.

“A missão da Pandora é tornar acessíveis os sonhos dos nossos consumidores”, continuou. “Hoje celebramos o nosso presente, homenageando o nosso passado e olhando para um futuro muito promissor”, concluiu.