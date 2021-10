Inteiramente produzida em Portugal, Winter Garden é a nova coleção AW21 da HLC, marca de joalharia de autor slow fashion, que promete iluminar até os dias mais cinzentos com dezasseis propostas intemporais que refletem versatilidade, sofisticação e simplicidade.

Envolta numa aura de misticismo que transporta para um sonho nostálgico e romântico, Winter Garden inspira-se no mais perfeito jardim de inverno, onde a essência crua da natureza é capaz de despertar e iluminar a escuridão dos dias mais frios, numa inebriante busca pela sensação de completude, bem-estar e conforto.

A interpretação deste jardim de inverno reflete-se em peças de prata e prata dourada, que remetem para um tema floral, redesenhadas numa versão iluminada pelo uso de zircões, tal como os Brincos Winter Garden e Brincos Little Garden, mas também pela presença das clássicas pérolas que diferenciam o Colar Daughter of The Moon e as Argolas Venus.

Destacam-se ainda o Anel Curva, as Argolas Irregulares e, por fim, os sets de correntes, como o Colar Skin e o Colar Link, tendência da estação, que se caracterizam pela sua versatilidade e sofisticação.

Helena Lopes Cardoso é a criadora e artista que dá vida a HLC.

Winter Garden de HLC está disponível online, no site da marca, mas também na sua loja própria na Embaixada, no Príncipe Real em Lisboa e ainda no The Hut, no Algarve.