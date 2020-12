Charlotte Casiraghi é, aos 34 anos, a nova porta-voz global da Chanel, marca de moda criada há 110 anos pela polémica estilista francesa Coco Chanel. Depois de, nos últimos anos, ter associado a sua imagem a empresas como a Gucci, a Saint Laurent e a Mont Blanc, para a qual chegou a desenhar uma coleção de joias, a filha mais velha da princesa Carolina do Mónaco, que também é editora e cofundadora da revista Above e dirigente associativa no principado, vai agora dar a cara por uma das etiquetas que mais veste.

"É como se eu tivesse nascido com Chanel. Eu lembro-me de ver fotografias da minha mãe quando ela estava grávida, fotografias fantásticas tiradas pelo Karl Lagerfeld [diretor criativo da marca entre 1983 e 2019] e ela veste Chanel. E, mais recentemente, no meu casamento, vesti um dos últimos vestidos de alta-costura dele", refere a neta da atriz norte-americana Grace Kelly, a décima-primeira na linha de sucessão do principado monegasco, no vídeo que gravou para a marca anunciar a nova embaixadora global.