A New Era abriu a sua primeira loja em Portugal, em Lisboa. Localizado no 2º piso do C. C. Colombo (loja 2.071) o novo espaço reflete a individualidade da marca e o seu ethos desportivo e streetwear, e foca-se em juntar sob o mesmo teto o espírito New Era com a experiência de consumo.

O espaço apresenta materiais em bruto, mas premium, incluindo paredes expostas, estruturas em metal cinza liso e cimento, criando um ambiente perfeito para destacar as novidades da marca.

Elementos em malha e madeira inspiram-se nos pavilhões desportivos, estádios e campos de basquetebol de rua, destacando a essência desportiva da marca.

Loja New Era no Colombo créditos: New Era

A New Era é uma marca global de lifestyle com uma herança desportiva com mais de 100 anos. Ao longo da sua história a New Era já teve mais de 400 licenças incluindo as principais ligas desportivas americanas, como a Major League Baseball (MLB), a National Football League (NFL), a National Basketball Association (NBA), a National Hockey League (NHL), clubes de futebol, como o Manchester United, ou ainda a Mclaren F1, a Ryder Cup, e a VR46.

Mundialmente reconhecida pelos caps, chapéus e gorros, a New Era apresenta também vestuário e acessórios.

Dando vida à herança desportiva e cultura da New Era, o novo espaço vai ser um destino obrigatório para os fãs de roupa desportiva de equipas globais, bem como de coleções de lifestyle sazonais.

Desde 1920, a New Era fabrica à mão o que considera serem os melhores chapéus do mundo. Hoje em dia, com as suas linhas de roupas e acessórios, a marca tem uma herança enraizada no desporto que influencia a cultura das ruas em todo o mundo.

A New Era é uma das marcas preferidas no mundo dos desportos, moda, música e entretenimento. Com sede em Buffalo, Nova Iorque, os seus produtos estão à venda em mais de 80 países.