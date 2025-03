A presença na vida de diferentes de gerações, tal como o trajeto que tem construído, tornaram a capital do país o palco ideal para a CeraVe assinalar o seu 20º aniversário. A partir de um roteiro que nos levou a passar por alguns dos lugares mais emblemáticos de Lisboa, a marca partilhou a sua história e alguns dos momentos que têm marcado o seu percurso.

A Intense Tour, nome dado à experiência, serviu ainda para a linha de cuidados de pele do grupo L’Oréal falar sobre a sua novidade mais recente: a Loção Hidratante Intensiva. Com uma textura ligeira e rápida absorção, o novo produto visa hidratar a barreira cutânea de forma intensa e contínua para apaziguar a sensação de prurido associada à secura da pele.

O novo produto, que conta com a habitual fórmula da marca – as 3 ceramidas essenciais e a tecnologia de Emulsão Multivesicular (MVE), inclui ainda a tecnologia patenteada Hydro-Urea™, emolientes e humectantes como a manteiga de karité e o ácido hialurónico.

Loção Hidratante Intensiva Loção Hidratante Intensiva créditos: Divulgação| Afonso Duarte Batista

À descoberta da CeraVe pelas ruas de Lisboa

Para dar a conhecer a sua história, a CeraVe preparou um roteiro por alguns dos lugares mais icónicos da maior cidade portuguesa.

Com partida no escritório da L’Oréal, em Miraflores, o autocarro de dois andares da especialista em hidratação foi de Belém até ao Miradouro de São Pedro de Alcântara.

Intense Tour da CeraVe Autocarro da Intense Tour da CeraVe créditos: Ana Oliveira

No bairro de Belém, a marca, que nasceu em 2005, falou sobre a sua capacidade de se reinventar, caraterística que acredita simbolizar esta freguesia histórica.

De passagem pela Torre de Belém, que foi erguida inicialmente para defender Lisboa, a marca aproveitou para lembrar a sua missão: proteger a pele.

Criada nos Estados Unidos da América por um grupo de dermatologistas, a CeraVe nasceu com o propósito de ajudar a reparar a barreira protetora natural do tecido cutâneo, visto que, e conforme conclusões destes especialistas, muitos problemas como a acne, o eczema, a psoríase e a pele seca tinham em comum a barreira cutânea comprometida.

Intense Tour da CeraVe Intense Tour créditos: Divulgação| Afonso Duarte Batista

O Padrão dos Descobrimentos, que homenageia o espírito aventureiro dos navegadores, serviu para recordar que terá sido graças a inquietude e curiosidade dos dermatologistas, que procuraram ir mais além através da investigação, que a CeraVe nasceu.

Graças à investigação, conseguiu criar a formulação de ceramidas idênticas às da pele com tecnologia MVE — que é um sistema de distribuição que ajuda a manter a hidratação cutânea ao longo do dia — e, assim, entrar no mercado.

A CeraVe chegou a Portugal 13 anos após o seu nascimento, em 2008.

Intense Tour Loção Hidratante Intensiva créditos: Divulgação| Afonso Duarte Batista

Ação para apurar os sentidos

A Intense Tour procurou ainda provocar os cinco sentidos dos participantes e, por isso, incluiu uma paragem no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT) onde o olfato e o paladar foram desafiados.

Através de uma sugestão deliciosa para os convidados, pastéis de nata com canela acompanhados por um café, a CeraVe mostrou que, tal como a canela adiciona sabor a este doce tradicional português, a sua nova loção contém um pH próximo do fisiológico para uma hidratação da pele equilibrada.

Já o café expresso serviu para lembrar a importância de hidratar a pele todos os dias. É que tal como este faz parte da rotina de muitos portugueses, a hidratação também deve ser um cuidado diário.

MAATCafé MAAT Café Divulgação| Afonso Duarte Batista

Pele hidratada reflete luz e vitalidade, assim, a Intense Tour levou-nos até ao Miradouro de São Pedro de Alcântara, onde fomos inspirados a cuidar melhor do maior órgão do nosso corpo.

Este ponto de atração é ideal para apreciar a famosa luz da cidade e a espetacular vista para a Avenida da Liberdade, Restauradores, Baixa e colina do Castelo de São Jorge.

Miradouro Sao Pedro de Alcantara Miradouro São Pedro de Alcântara créditos: Divulgação| Afonso Duarte Batista

No dia em que participámos na Tour, estava a chover pelo que não apreciámos a vista na sua plenitude. Em compensação, escutámos a fadista Joana Carvalhas debaixo da cobertura do quiosque local. Com a visão e a audição despertas, chuva a cair, vivemos um momento poético.

O fado transmite emoções profundas e a nossa pele nutre a mesma transparência. É, por isso, que quando está seca torna-se desconfortável. Este momento da experiência serviu para lembrar que é preciso escutá-la.

Para além da participação da imprensa, a ação contou com a participação de influencers que, através do hashtag #intensetour, mostraram como estava a ser a experiência nas redes sociais.

Joana Carvalhas Joana Carvalhas créditos: Ana Oliveira

2025, ano de muitas novidades

Esta não foi a primeira ativação inusitada da marca. Em 2024, a CeraVe deu que falar devido ao anúncio no Super Bowl que contou com a participação do ator Michael Cera, também embaixador da referência de cuidados de pele.

Nesse mesmo ano, também marcou presença no NOS Alive, tornando-se na primeira marca dermocosmética do circuito farmácia a estar presente num festival de música de verão em Portugal.

Devido ao 20º aniversário, a CeraVe promete para este ano muitos lançamentos e eventos diferenciadores.