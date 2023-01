Vacheron Constantin

créditos: Vacheron Constantin

De forma a comemorar o Ano Novo Chinês, a Vacheron Constantin lançou uma edição de coleccionador inspirada no símbolo do coelho que sucede ao signo do tigre a partir do dia 22 de janeiro de 2023.

A coleção Métiers d’Art A Lenda do zodíaco chinês é composta por dois modelos de relógios - um em azul e outro em castanho - que têm como figura central este mamífero. Totalmente gravados à mão, os motivos vegetais (em ouro de 18K) e o animal (em ouro rosa de 18K) são os elementos centrais do mostrador destas peças de alta relojoaria.

"A decoração permanece semiencastrada, destacando-se sobre a base de ouro mediante a utilização de um subtil escalonamento de relevos de distinta acentuação, que criam um efeito de profundidade. Desta forma, tem-se a sensação de que a vegetação flutua sobre o mostrador", refere a marca em comunicado sobre este relógio que se destaca pela ausência de ponteiros e pela bracelete em pele de crocodilo.

Nesta série limitada de nove peças, é ainda de destacar o fundo em cristal de safira transparente e o Punção de Genebra, símbolo de qualidade desta relojoeira que conta com mais de 265 anos de história.

Esta coleção limitada está disponível nas boutiques Vacheron Constantin.

Loewe De forma a não deixar passar em branco esta data tão importante para a cultura chinesa, a Loewe decidiu assinalar esta época com o lançamento de uma peça comemorativa: uma vela. A Bunny Candle destaca-se pela sua forma divertida, um coelho a olhar para o céu, que vai fazer a diferença na decoração de sua casa. Disponível em três cores - Peach Bloom, Dark Yellow and Light Grey -, este elemento decorativo promete conquistar os fãs de aromas doces uma vez que junta "notas de chocolate branco, arroz, caramelo, baunilha e chantilly", pode ler-se no comunicado enviado. A Bunny Candle está disponível online e custa 180€. Lush créditos: LUSH

A Lush dá as boas-vindas ao Ano do Coelho com uma coleção composta por quatro produtos de banhos exclusivos e limitados.

“Esta coleção foi uma colaboração com os colaboradores do leste e sudeste asiático que celebram o Ano Novo Lunar nos seus respetivos países. Pudemos partilhar as nossas histórias, tradições, e feedback para criar esta magnífica coleção. Tenho tanto orgulho em fazer parte desta colaboração que mostra genuinamente que somos uma marca de muitas vozes e que criamos produtos para as nossas necessidades e culturas”, refere Lisa Wong, Membro do grupo de foco do Ano Novo Lunar, em comunicado.

Temos o Gold Rabbit, uma bomba de banho com néroli, bergamota e sândalo, o Godiva, um champô sólido enriquecido com óleo de camélia para uma maior hidratação e brilho capilares, e o Lucky Bunny Knot Wrap, um lenço com ilutrações da autoria de Curry Cheung que poderá usar como pretender. Para além disso, ainda existe um trio de produtos, o Hoppy New Year, composto pelo gel de duche Flying Fox, enriquecido com mel e jasmin, o sabonete Karma, com óleo de laranja do Brasil, e uns autocolantes.

