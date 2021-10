O CascaiShopping continua a garantir que os visitantes têm uma oferta ampla e variada, desta vez com a nova flagship store da Chicco, que surge com um novo conceito. A mais recente loja do centro comercial, que está a funcionar desde outubro, tem um layout diferente e inovador, mais moderno, amplo e atual.

São 190 metros quadrados com uma disposição que proporciona uma experiência de compra mais fluída, apresentando a gama de produtos de sempre de forma mais clara, permitindo uma maior noção de tudo o que está disponível. A flagship store da Chicco do CascaiShopping é a primeira loja com este conceito em Portugal.

BStrong Kids, Beontime e Celeiro entre as novidades

Também a BStrong Kids, no Piso 1, e a Beontime, no Piso 0, vieram reforçar a lista de mais de 190 lojas disponíveis no centro comercial.

A BStrong Kids é uma marca especializada em calçado desportivo para os mais novos. Nike, Adidas, New Balance e Skechers são algumas das marcas presentes nesta loja.

BStrong Kids

A Beontime, uma empresa com mais de uma década de história totalmente dedicada à relojoaria e joalharia, ocupa agora uma loja junto à Montblanc. Entre as marcas disponíveis nesta loja, destacam-se nomes como Diesel, SKNY, Fossil, GANT, Gucci, Guess, Hugo Boss, Nixon e Maserati.

Beontime

As novidades continuam, já que, em outubro, o centro comercial aumenta a sua oferta de serviços com dois novos conceitos: a Copimática e Bota Minuto. Também o Celeiro do CascaiShopping surgiu renovado e com uma área de 290 metros quadrados.

Além de uma enorme variedade de produtos a granel, uma zona aumentada de frutas e legumes biológicos, cosmética natural e biológica, e suplementos alimentares, está ainda disponível para os visitantes um novo restaurante Celeiro à Mesa.

Com a possibilidade de comer no local ou levar para casa, o restaurante, com um design clean e moderno, oferece diariamente refeições saudáveis com opções vegan, low carb e high protein.

Celeiro à Mesa

Em julho, o centro já tinha reforçado a sua oferta com a chegada da OSLO e a Cortes de Lisboa. Recentemente, o Grupo de Calzedonia escolheu também o centro comercial para investir na remodelação e rotatividade de quatro lojas: Calzedonia, Intimissimi Uomo, Tezenis e Intimissimi.