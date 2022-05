Um sonho em tons de branco, um local cheio de beleza, mesas sumptuosas e decoração arrebatadora — muitos são os casais que veem nesta imagem o casamento de sonho, que ficará por muitos anos na memória de família e amigos. À crescente preocupação com o meio ambiente tem-se juntado a vontade de comemorar a promessa de amor de modo mais respeitador do planeta. E que tal um casamento amigo do ambiente?

Muito dificilmente outra peça de vestuário terá semelhante valor sentimental; no entanto, sabemos que muitas vezes o caminho para o tão aguardado vestido de noiva ou fato de noivo é tudo menos fácil.

A busca do conjunto perfeito pode às vezes demorar meses, e algumas pessoas ficam desanimadas com os preços elevados. Embora a roupa de casamento seja portadora de grande carga simbólica, a finalidade é vesti-la, idealmente, uma única vez na vida: o Grande Dia. Assim, o vestido de casamento pode ser tanto a peça de vestuário mais bonita como a menos usada. Normalmente, depois de um só dia, continua em perfeito estado. Assim, porque havemos de comprar a roupa de casamento nova?

Em 2021, a Vinted notou, em relação ao ano anterior, um aumento de 23 % em pesquisas por vestidos de noiva. A plataforma de artigos em segunda mão apresenta uma vasta seleção de conjuntos para o nosso dia importante com mais de 14.000 itens disponíveis na categoria vestidos de noiva.

8 razões para optar por um vestido de casamento em segunda mão

A roupa de casamento em segunda mão é mais sustentável: Com vestidos de casamento já usados, poupamos recursos e saltamos as extensas rotas comerciais. Segundo relatório da WRAP, um aumento de 10 % nas vendas de artigos em segunda mão poderia poupar 3 % de carbono, 4 % de água e 1 % de resíduos por tonelada de vestuário.

Os vestidos de noiva vintage estão na moda: Se gostamos de peças vintage ou queremos usar uma peça verdadeiramente única, um vestido de noiva já usado é uma ótima escolha.

Não há lista de espera: Pode encontrar o vestido que quer sem grandes esperas e sem chatices.

Os vestidos de noiva em segunda mão estão muitas vezes como novos: Uma vez que os vestidos foram usados apenas uma vez, dificilmente desvalorizam ou perdem qualidade.

Demonstremos o nosso afeto: Porquê guardá-lo durante décadas em vez de o deixar seguir o seu destino? O vestido merece evocar este sentimento muito especial e gerar novas memórias singulares noutra noiva feliz.

Tornar simples as tradições: Simplifique, isso ajuda o ambiente.

Dica profissional: Reservar um tempo extra para ajustar ou modificar aquela peça especial, se necessário, para sentirmos que, no grande dia, tudo está perfeito.

Vamos lá convencer os nossos entes queridos: O nosso futuro marido ou mulher pode também arranjar o conjunto especial em segunda mão; e as damas de honor e os padrinhos? Talvez até possa tornar-se o dress code dos convidados…?

Quer se trate de toalhas de mesa, lustres ou jarras, os casais que estejam na fase preparatória do casamento gastam amiúde muito dinheiro em decorações de casamento que duram muito pouco tempo.

Com cerca de 18.000 casamentos em 2020 e 33 000 em 2019, estamos a falar de uma quantidade considerável de resíduos. Assim, porque não pensar igualmente em decoração em segunda mão?

Última dica: Além do ambiente e do que vestir, as informações para os convidados sobre como chegar ao local, o catering e a receção desempenham um papel fundamental. Para tornar mais sustentável o dia do casamento, vale a pena reservar um sítio que seja amigo do ambiente e uma empresa de catering que reduza ao mínimo o desperdício alimentar e ofereça saborosos pratos em função da época.