O novo vestido "favorito" de Carolina Patrocínio pode muito bem ser a nova aquisição para o seu armário.

A apresentadora, no Instagram, mostrou-se com um vestido de ganga que é ideal para os dias de maior calor.

"Novo favorito. Vestir uma peça e já está. Super confortável e elástico", escreveu Carolina nas stories do Instagram.

A peça é da marca Parfois e custa 39,99 euros. O look ficou completo com uma mala de ganga da mesma coleção. Este acessório custa 25,99 euros.

Veja na galeria as stories onde é possível ver Carolina Patrocínio com este look.

Leia Também: Carolina Patrocínio emocionada com Maria: "Não tenho mais lágrimas"