Carolina Patrocínio escolheu para o programa 'What's UP TV', da SIC Mulher, desta sexta-feira um visual clássico que nunca passa de moda. Trata-se de uma minissaia e um blazer de corte curto, no mesmo tom de bege, que evidenciaram a silhueta da apresentadora. As peças são da marca Zara e podem ser adquiridas individualmente: o blazer por 39,95€ e a minissaia por 22,95€. Vale referir que o look da apresentadora foi uma escolha do stylist Gonçalo Melo.