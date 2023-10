Foi com uma coleção inspirada na noite londrina e no universo burlesco que o estilista Carlos Gil, oriundo do Fundão, encerrou o terceiro dia da ModaLisboa. A apresentação contou ainda com uma atuação surpresa da cantora e compositora portuguesa Mimicat.

